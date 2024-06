Primavalle come Indianapolis: i cittadini chiedono un semaforo a chiamata nei pressi della scuola

“Via Federico Borromeo sembra Indianapolis”. Con queste parole Valentina del Comitato di quartiere Torrevecchia-Primavalle a RomaToday lancia l’allarme sulla sicurezza stradale a Primavalle e precisamente in un centro importante del quartiere ricco di servizi dalle scuole alle poste e non in una gara automobilistica.

I residenti del quartiere sono infatti preoccupati per la situazione dell’area dove le macchine sfrecciano ad alta velocità e gli incidenti sono all’ordine del giorno. “La gente è preoccupata, non si riesce ad attraversare” – ammette Valentina. Per ovviare a questa problematica e garantire la sicurezza dei pedoni, dai bambini ai più anziani, i cittadini hanno lanciato una raccolta firme col fine ultimo di vedere installato all’altezza della scuola Rosetta Rossi un semaforo a chiamata.

Un appello dunque al municipio XIV che nel frattempo ha programmato e sta andando avanti con i vari lavori di messa in sicurezza degli incroci più pericolosi del territorio. “Ormai fanno solo interventi decentrati, qui a Primavalle nulla. Speriamo di smuovere le acque con questa raccolta firme” – concludono dal comitato di quartiere.