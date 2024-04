Rogo Primavalle, un murales in memoria dei fratelli Mattei

Per ricordare i fratelli Mattei morti nel rogo appiccato nel 1973 nella casa del padre Mario, segretario MSI della sede di Primavalle verrà realizzato un murales, finanziato dalla Regione Lazio.

L’idea dell’opera che sorgerà nel quartiere del quattordicesimo municipio, dove già c'è una targa commemorativa, nasce da una proposta di Stefano Oddo capogruppo di Fratelli d’Italia del municipio XIV. “Fu un mio ordine del giorno firmato anche dai consiglieri Mariani, Torresi e Naso e approvato all’unanimità in municipio” – commenta a RomaToday l’esponente FdI – “Visti i tempi che si stavano allungando ho chiesto al presidente della Regione, Rocca e alla Consigliera Laura Corrotti di dare seguito e l’opera è stata finanziata. Presto e finalmente ci sarà il murales per Stefano e Virgilio Mattei”.

L’opera si farà grazie al finanziamento di 20mila euro stanziato dalla Regione Lazio attraverso la scorsa manovra di bilancio. Nelle prossime settimane si attiverà l'iter amministrativo per la realizzazione del murales.

“Sarà in memoria di quel tragico episodio di cui furono vittime innocenti Stefano e Virgilio, figli di Mario Mattei segretario della sezione MSI Giarabub di Primavalle. L’opera sarà il nostro modo per non dimenticare” – afferma Giancarlo Righini assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio in occasione del 51esimo anniversario del rogo di Primavalle.