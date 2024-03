Riapertura mercato di Primavalle: spunta la data per il bando di gara dei lavori

Si muove più di qualcosa per la riapertura del mercato di Primavalle di via Sant’Igino Papa. Infatti dopo l’incontro fra Stefania Portaro assessore al commercio del municipio XIV e le associazioni e comitati del quartiere, spunta una data per quanto riguarda l’assegnazione dei lavori per far aprire le porte del mercato rionale.

Il mercato chiuso

Il mercato di Primavalle edificio architettonico degli anni ’50 contava oltre cinquanta box illuminati e tanta attività è chiuso da anni. Una grave perdita per i cittadini che hanno lanciato una petizione popolare per la riapertura della struttura, raccogliendo oltre 200 firme. “La precedente Giunta aveva lasciato in eredità un mercato con dei lavori iniziati, successivamente bloccati per importanti errori progettuali” – aveva anticipato a RomaToday l’assessora Portaro aggiungendo che l’attuale amministrazione municipale ha presentato una variante al progetto iniziale che ha comportato nuovi passaggi burocratici per la riassegnazione dei lavori.

Gli sviluppi

Nei giorni scorsi l’assessore al commercio del municipio XIV ha incontrato l’Unione Inquilini Primavalle, Circolo Ecoidea Legambiente, Comitato di Quartiere Ottavia, Associazione Parco Agricolo CdM. “Dopo il recesso operato dalla prima ditta vincitrice dell'appalto e il rifiuto di proseguire i lavori operato dalla seconda classificata, sembrava che i lavori potessero affidati alla terza ditta classificata. In questa ipotesi la Ragioneria Capitolina ha ritenuto che il municipio XIV avrebbe dovuto aprire un contenzioso con la ditta vincitrice e rinunciataria dell'appalto con un iter che di fatto avrebbe comportato un enorme allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera” – si legge nel comunicato delle associazioni che riassumono i fatti relativi ai problemi del progetto della precedente amministrazione.

Come già dichiarato a RomaToday, l’assessore Portaro ha annunciato che ci sarà un nuovo bando di gara successivo all’apertura delle variazioni di bilancio (prevista in estate 2024, ndr) per richiedere i fondi necessari.

Dal confronto fra amministrazione e comitati sono emerse delle novità importanti. Infatti stimato che i fondi in bilancio saranno approvati a settembre 2024 quando sarà avviato anche il Processo Partecipativo, il nuovo bando per assegnare i lavori di riapertura del mercato sarà pubblicato entro la fine dell’anno. “Su questo punto, vigileremo affinché tale cronoprogramma venga rispettato” – fanno sapere i comitati, con i cittadini che auspicano di riavere il mercato coperto rinnovato e sperimentale con una gestione aperta e condivisa.

Come raccolto da RomaToday il restyling del mercato prevede 12 banconi, 4 negozi, una sala da 100 posti e un punto ristoro.