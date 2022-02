Demolizione e ricostruzione per il “rudere” di Primavalle: la palazzina Ater rinasce “green” e moderna

Le case popolari di via Gasparri verso la completa riqualificazione. Primavalle sta per salutare quel complesso fatiscente e decadente che per anni ha ospitato undici famiglie, già da tempo trasferite in altri appartamenti Ater sempre nello stesso quartiere.

Gli edifici fatiscenti di via Gasparri

Un complesso edilizio vecchio, deteriorato e in pessime condizioni quello ai civici 33-45 di via Gasparri. Lì gli appartamenti sono sempre stati vessati da infiltrazioni, muffa, distacchi di intonaco, problemi sui tratti fognari e sui camminamenti esterni quasi del tutto dissestati. Facciate grigie e scrostate, fili penzoloni e i segni del tempo trascorso senza alcuna manutenzione. Quelle palazzine saranno ora abbattute e ricostruite. Per il grave stato di degrado strutturale e impiantistico prolungato negli anni è stato impossibile prevederne il recupero con una semplice manutenzione.

Abbattimento e ricostruzione per via Gasparri

L’intervento di restyling è stato finanziato dalla regione Lazio con 2,8 milioni di euro. La fase di demolizione è stata avviata, il progetto prevede la ricostruzione dell’edificio secondo standard di alta efficienza energetica con 12 alloggi di dimensioni comprese tra i 40 e 70 metri quadri, realizzazione di tre nuovi ascensori, impianti fotovoltaici e centrali di calore di ultima generazione, accessi privi di barriere architettoniche e area parcheggio. L’inizio dei lavori di ricostruzione è previsto per ottobre 2022.

Un complesso “green” e moderno

“I progetti di demolizione e ricostruzione, avviati a via Gasparri e nel complesso di via Morandi a Tor Sapienza, per la loro complessità, costituiscono un’assoluta novità negli interventi di Ater e sono ricompresi nel Piano triennale finanziato dalla Regione con oltre 68 milioni di euro che prevede la costruzione di 708 nuovi alloggi attraverso opere di ristrutturazione di piani pilotis, frazionamento di grandi alloggi, completamento di strutture incompiute senza consumo di nuovo suolo” - hanno ricordato a margine del sopralluogo nel cantiere di Primavalle il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alle Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani.

“Un rudere dove vivevano 11 famiglie in via Gasparri a Primavalle viene totalmente demolito e poi ricostruito. Le famiglie spostate e messe in altre case Ater e tra 12 mesi alla fine dei lavori - ha fatto sapere Valeriani - rientreranno. Faremo 12 appartamenti bellissimi in un edificio ad altissime prestazioni energetiche. Si può fare, questa è la rigenerazione urbana di cui abbiamo bisogno”.

La riqualificazione attesa da 30 anni

Una riqualificazione che Primavalle attendeva da almeno trent’anni. “Siamo contenti, dopo tante promesse e progetti portate avanti dalle varie amministrazione regionali e dell’ater negli anni passati, finalmente l’Ater di Roma e il suo ex direttore generale Napolitano e grazie all’impegno dell’assessore Valeriani hanno costruito un percorso virtuale che ha portato alla realizzazione di questo importante progetto di riqualificazione di Primavalle” - hanno detto dall’Unione Inquilini Roma Nord che da tempo segue la vicenda. “Se non fosse stato per lo slittamento di due anni imposto dal covid, le palazzine sarebbe già ricostruite e altre 12 famiglie che aspettano da anni una casa nella graduatoria (sono 13000) avrebbero trovato casa; auspichiamo che l’abbattimento e la ricostruzione non superi il periodo di un anno. Chiediamo altresì che l’abbattimento avvenga da subito, perchè c’è il rischio di occupazioni che farebbero saltare la proposta. Questo - conclude il ‘sindacato’ degli inquilini delle case popolari - è un esempio contrapposto a chi propone l’housing sociale e la vendita del patrimonio pubblico”.