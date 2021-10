Nessuno se ne vuole occupare: così il parco appena riqualificato sprofonda nell’abbandono

Verde incolto, gazebo e anfiteatro abbandonati, nessuno che apre e chiude i cancelli a tutela del decoro e della sicurezza dell’area verde, manutenzione assente. Così il Parco Dominique Green sprofonda nell’incuria più totale. Proprio a pochi mesi dall’intervento di riqualificazione totale.

Nessuno si vuole occupare del parco Dominique Green

Si perchè per il parco di Primavalle l’Ater, proprietaria dell’area, nei mesi scorsi ha stanziato 150mila euro. Risorse che sono state utilizzate per il rifacimento dei viottoli, del selciato, delle staccionate e delle recinzioni esterne. Per l’implementazione dell’illuminazione, l’acquisto di nuovi arredi e installazioni ludiche dedicate ai più piccoli. C’è poi stata la ristrutturazione dell’anfiteatro che sarebbe dovuto diventare il polo del quartiere per gli eventi musicali e teatrali estivi.

Uno scenario che al Dominique Green non si è mai realizzato: nessuno infatti è disposto ad occuparsi della custodia, apertura e chiusura cancelli, e della manutenzione ordinaria. Ater ha approvato ad affidare i servizi tramite manifestazione d’interesse, ma non l’esito non è stato dei migliori.

I bandi per adottare l'area verde di Primavalle a vuoto

“Il parco ad oggi è completamente abbandonato, nessuna associazione o realtà del territorio ha risposto alla manifestazione di interesse di Ater che pure metteva in palio 15mila euro per i materiali necessari alla cura del Dominique Green. Il risultato è che l’area è in pessime condizioni” - denuncia Renato Rizzo, dell’Unione Inquilini. Tra le questioni rimaste aperte, oltre alla custodia e alla manutenzione del parco, “anche l’abbandono del campo di bocce e il mai realizzato progetto degli orti urbani, al posto dei dieci orti promessi ai cittadini sono cresciuti rovi e canne. Un vero peccato”.

Ater conferma le difficoltà nell’affidare l’area. Dopo che i primi due bandi sono andati a vuoto “per irregolarità o mancati requisiti di chi si era candidato per l’adozione” il prossimo 5 novembre sarà pubblicato il nuovo avviso. “A differenza di altri quadranti della città dove per custodia e manutenzione delle aree verdi c’è stata una buona risposta, purtroppo per il parco di Primavalle nessuno si è fatto avanti” - dicono da Ater. Da qui l’appello ai volontari affinchè possano prendere in carico un parco che per Primavalle è davvero uno spazio importante. Un bene comune. Un’area verde nel cuore della periferia di cui nessuno, fino ad oggi, si è voluto occupare.