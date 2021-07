Primavalle, tra la scuola e il campo da calcio spunta una maxi discarica abusiva

In via Cardinal Capranica una montagna di calcinacci, vecchi arredi e plastica. L'Unione Inquilini Roma Nord: "E' pericolo per chi frequenta attività"

Legna, sacchetti di calcinacci, cassette di plastica, taniche scatoloni e vecchi arredi. Intorno piastrelle sparse, tubi e infissi. E’ la maxi discarica abusiva nel cuore di Primavalle, proprio accanto al campo di calcio Tanas e all’istituto scolastico De Amicis in via Cardinal Domenico Capranica. Una montagna di ingombranti, inerti, vecchi elettrodomestici e plastica che non è passata inosservata ai residenti.

“Denunciamo con sdegno la situazione e, come richiestoci dagli inquilini, chiediamo agli organi competenti l’immediata rimozione dei rifiuti” - ha scritto l’Unione Inquilini Roma Nord, diramazione territoriale degli inquilini delle case popolari. Immediate le note inoltrate alle istituzioni locali affinchè intervengano per rimuovere quello scempio dal piazzale. “Come si evince dalle foto che abbiamo scattato, la situazione costituisce un potenziale pericolo per i giovani e, soprattutto, non è consona a una frequentazione delle attività didattiche e sportive propositiva e ricca di soddisfazione ed entusiasmo”.