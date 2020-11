Lavori in via Pietro Maffi, nuovo manto stradale e marciapiedi: rinasce l’arteria di Primavalle

Lavori in corso in via Pietro Maffi, l’arteria che attraversa il quartiere di Primavalle. Dopo la messa in sicurezza della rete fognaria di via di Torrevecchia, parte dunque un altro importante intervento in quel quadrante del Municipio XIV.

Primavalle: lavori in via Pietro Maffi

Per via Pietro Maffi riqualificazione completa. “L'intervento sarà realizzato in due fasi distinte, una interesserà i marciapiedi e i parcheggi, l'altra avrà come oggetto la sede stradale, la raccolta acque e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali” - ha fatto sapere la Giunta del Roma Monte Mario. Nell'intervento in corso saranno riparati e messi a norma tutti i marciapiedi, gli incroci e le aree di parcheggio, nonchè la segnaletica verticale.

Il Municipio XIV: “Disagi inevitabili, ma procediamo per brevi tratti”

“Ci saranno gli inevitabili disagi per i cittadini e i residenti ma il cantiere procederà per brevi tratti in modo da ridurre al minimo l'impatto sulla vita quotidiana. Sarà un intervento di rigenerazione organica di un’intera via commerciale, dove la compresenza di diversi plessi scolastici - sottolineano dai nuovi uffici in quel del Santa Maria della Pietà - rende ancora più importante la sicurezza dei pedoni”.