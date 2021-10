Tragedia sfiorata a Primavalle, ferro si stacca da palazzo e buca un’auto: “Queste case popolari cadono a pezzi”

Tragedia sfiorata nel quartiere di Primavalle dove nella giornata di ieri dalla facciata di un palazzo popolare si sono staccati alcuni tondini e aste di ferro cadendo sulla strada e sul tetto di un’autovettura che è stato bucato. E’ successo nello stabile Ater di via Pietro Bembo 53, nel cuore del quartiere popolare del Municipio XIV. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Roma arrivati con la squadra 8/A e l'Autoscala AS/6. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale.

Primavalle da palazzo popolare si stacca ferro e buca un'auto

Tanta paura ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, restano i danni alla vettura e le polemiche per “la mancata manutenzione della palazzina”. Si perchè all’indomani dell’accaduto a Primavalle gli inquilini delle case popolari puntano il dito contro Ater: il pericolo di cedimento di quei ferri, così raccontano i residenti, era già stato segnalato ad agosto.

Ma “qui a Pietro Bembo tutti i cornicioni sono pericolanti, è ora che l’Ater intervenga con urgenza” - denuncia un abitante del quartiere. “Cadono pezzi di balconi da un sacco di tempo, ogni tanto vengono i vigili, tolgono il pezzo e se ne vanno, l’Ater nn fa niente” - rincara la dose un’altra.

Per mercoledì prossimo l’Unione Inquilini, il “sindacato” degli abitanti delle case popolari, ha convocato una riunione durante la quale “formulare una richiesta dettagliata all’Ater”.

Primavalle attende riqualificazione palazzine popolari: "Usiamo il Superbonus"

“Chiederemo una verifica e un progetto di recupero in emergenza” - spiega a RomaToday Renato Rizzo di Unione Inquilini. “L’Ater va ripotenziato. Ad oggi ha un vuoto di organico, di tecnici e di finanziamenti per manutenzioni di questo genere: non è possibile scegliere tra casi che ci sembrano tutti allo stesso modo gravi. E’ una guerra tra poveri” - osserva. La speranza per molte palazzine di Primavalle si chiama Superbonus 110%: la misura di incentivazione per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli stabili. In via Pietro Bembo riguarderà sicuramente i lotti 23 e 24, i più fatiscenti della zona, “ma vorremmo verificare se anche le altre palazzine, compresa quella in cui si è sfiorata la tragedia, rientrano nel provvedimento. Ne hanno davvero bisogno”.