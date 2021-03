Raggi a Primavalle: “riqualificazione completa” per il nido degli anni ‘80

La Sindaca in sopralluogo al nido Tondogiro di via Sant’Igino Papa: “Rendiamo più sicuri e funzionali strutture scolastiche”

Stop a infiltrazioni e muffa che rendevano l’ambiente insalubre: all’asilo nido Tondogiro di Primavalle sono iniziati i lavori per la completa riqualificazione. I bambini, ben prima dell’istituzione della zona rossa che ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati collocati nelle altre strutture del territorio per permettere l’intervento di manutenzione straordinaria. A settembre prossimo l’ingresso in un nido completamente ristrutturato: nuovo, salubre e sicuro.

Lavori di riqualificazione per il nido di Primavalle

“Pensate, l’asilo è stato costruito negli anni ’80, ma non era mai stata realizzata una manutenzione straordinaria. Noi abbiamo deciso per una ristrutturazione completa” - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivata in sopralluogo nel nido di via Sant’Igino Papa. “Questo è uno dei tanti edifici scolastici che stiamo rendendo più sicuri e funzionali, grazie alle risorse che abbiamo messo a bilancio”.

Nuovo volto per l’asilo nido Tondogiro: tutti i lavori in corso

I lavori, a cura del Municipio XIV, riguardano sia la parte impiantistica che il rinnovamento interno della struttura. In particolare sono in via di realizzazione: il rifacimento completo dell'impianto idrico e fognario e di tutti i bagni della struttura; il rinnovamento di tutti i punti luce con l'installazione di impianti a led; la messa in opera di un nuovo pavimento e la sostituzione di tutti gli infissi con particolare attenzione alle numerose finestre. “Il fine lavori è fissato, salvo imprevisti, tra 30 giorni” - ha aggiunto il presidente della commissione Lavori Pubblici del XIV, Alessandro Volpi.

“Tutte queste migliorie si aggiungono all'impermeabilizzazione del tetto e all'istallazione di un impianto antincendio, già realizzati nei mesi precedenti”. Per l’asilo nido Tondogiro previsto anche il rinnovamento del giardino esterno, tramite un apposito bando che sta interessando tutti gli undici asili nido comunali del Roma Monte Mario.

“Alla fine di questo ampio intervento riconsegneremo ai nostri ‘cittadini più piccoli’ e alle loro famiglie - ha concluso Volpi - una struttura completamente rinnovata, sicura e pienamente fruibile”.