Un piazza in memoria di Mario delle Cave il giovane cestista scomparso

A Primavalle la piazza San Zaccaria di Papa sarà presto intitolata a Mario Delle Cave, giovane promessa del basket scomparso a 18 anni nel 2011 causa incidente stradale.

La scelta del luogo non è casuale visto che il giovane è nato e cresciuto nel quartiere dove giocava a basket nella Società Sportiva Stella Azzurra Roma. A Primavalle i suoi amici e tutta la comunità colpiti dalla sua scomparsa gli hanno dedicato un murales.

L’intitolazione della piazza è partita da Ferdinando Bonessio Consigliere Capitolino presidente della Commissione Sport di Roma Capitale e condivisa dai consiglieri Svetlana Celli, Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Daniele Parrucci, Alessandro Luparelli e Dario Nanni.

Proprio Bonessio sui social motiva il perchè della volontà di intitolare la piazza al ragazzo: "La storia di Mario Delle Cave ci insegna che lo sport soprattutto in contesti sociali e familiari difficili può diventare elemento di riscatto, inclusione, integrazione e partecipazione. In un periodo come quello attuale caratterizzato da un profondo disagio giovanile alimentato da precarietà, da incertezza, da assenza di punti di riferimento, dall’inadeguatezza delle agenzie educative ad assolvere al loro ruolo, lo sport può diventare un potentissimo strumento di lotta e prevenzione. Per questo come amministrazione ci stiamo impegnando per prevedere maggiori investimenti e per promuovere, come ormai è sancito anche dalla Costituzione del nostro Paese, il valore della pratica sportiva in favore di tutti i cittadini. Con questo atto l’Assemblea capitolina rende omaggio alla memoria del giovane campione della pallacanestro romana e nazionale e conferma il massimo impegno nel promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso azioni concrete di prevenzione, controllo e repressione. Un lavoro continuo e permanente che deve incidere sull’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili”.