Quasi 600mila euro per la riqualifica di Piazza Sand

Venerdì 5 aprile non sarà solo la giornata dedicata al parco Ziettà Liù di Torresina. Infatti l’incontro al comprensorio Santa Maria della Pietà, darà il via al percorso di partecipazione per la riqualificazione di Piazza Sand e della sua area ludica.

Il quattordicesimo municipio ha stanziato nel bilancio 2024, 335.750 euro per il parco senza custode di Torresina e quasi 600mila euro per riqualificare l’intera area di Piazza Sand. Nello specifico 333.447 euro riguarderanno l’area giochi della piazza mentre 250.000 euro interesseranno la de-impermeabilizzazione e riqualificazione della piazza. I costi riguarderanno anche degli interventi riguardanti una parte di Largo Zola.

L’appuntamento di venerdì, a cui parteciperanno il presidente del municipio Marco Della Porta e l’assessora all’ambiente del municipio XIV Stefania Portaro, servirà a raccogliere i desideri e pareri dei cittadini sull’evoluzione della zona. Successivamente saranno trasmessi all’Ufficio tecnico del municipio XIV per indirizzare la progettazione e le future funzioni e fruizioni degli spazi.