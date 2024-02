La petizione popolare per la riapertura del mercato coperto di Primavalle

A Primavalle si rianima il dibattito sulla riapertura del mercato coperto di via Sant’Igino Papa. Una volta pieno di banchi e di vita, la struttura è adesso abbandonata. Per questa ragione è stata avviata una petizione popolare con l'obiettivo di permettere al mercato rionale di riaprire i battenti.

Il declino

Il mercato di Primavalle edificio architettonico degli anni ’50 contava oltre cinquanta box illuminati e tanta attività. Nel giugno 2018 con la Giunta Raggi erano iniziati i lavori di riqualificazione finanziati dal Comune con poco più di 300mila euro. Questi prevedevano la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e idrico, nuovi bagni, uno sportello per i servizi del municipio, l’antincendio e un collegamento alla rete wi-fi. Nel 2019 lo sportello anagrafico ha visto la luce ma attorno a lui il vuoto, se non per due banchi ortofrutta. Nel 2023 l’ipotesi di un futuro percorso partecipato fra istituzioni, cittadini e associazioni per il rilancio della struttura ma ancora nulla di tangibile.

La petizione

Il Comitato per la Riapertura del Mercato di Sant’Igino Papa “Primavalle 1”, Rifondazione Comunista Circolo “Cecinelli Panzironi” Primavalle e Unione Inquilini Roma Nord Ovest hanno lanciato da poco la petizione per la riapertura del mercato. “Sono oramai molti anni che il mercato di via sant’Igino Papa a Primavalle è chiuso. Sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione per un totale di un costo di 300.000 euro, ma poi è risultato che questi lavori non erano sufficienti ed erano inoltre mal progettati e poco utili alla struttura. Attualmente all’interno del mercato c’è una spianata di terra al centro e alcuni uffici e negozi nelle parti laterali chiusi e abbandonati” – si legge nel comunicato. I fautori della raccolta firme hanno poi lanciato un messaggio al sindaco Gualtieri: “Dopo esserci venuto di persona per la campagna elettorale a favore della sua apertura il sindaco Gualtieri l’ha messo tra i progetti non prioritari; questo significa che i finanziamenti per la ristrutturazione finale non sono stati ancora erogati dal Comune”.

“Il mercato di via Sant’Igino Papa è un bene comune; per questo ci mobilitiamo, perché torni alla comunità. Invitiamo tutti i cittadini a firmare per richiedere a Comune e al Municipio una sua veloce riapertura e funzionalità” - è il segnale lanciato.

Un messaggio raccolto da molti cittadini sui social che sognano un mercato polifunzionale dove la mattina la struttura ospiti il mercato a km0 e la sera iniziative culturali e momenti di aggregazione.

I commenti

“Puntiamo a raccogliere 500 firme in dieci giorni” – dichiara a RomaToday Renato Rizzo dell’Unione Inquilini Primavalle – “Gualtieri era venuto in campagna elettorale promettendo la riqualifica ma ora è tutto fermo e all’interno è tutto abbattuto. È una vergogna che questo spazio sia abbandonato”. Rizzo e tutti i residenti si auspicano che il mercato coperto si rivitalizzi come un polo polifunzionale: “Sarebbe una grande opportunità per il territorio. La mattina mercato e la sera centro di attività culturale anche grazie al Parco Green, anch’esso però abbandonato”.

Stefania Portaro assessora all'Ambiente, Rifiuti, Rapporti con AMA, Commercio del municipio XIV a RomaToday ha fotografato così la situazione del mercato: "Parliamo di una situazione complessa. La precedente Giunta aveva lasciato in eredità un mercato con dei lavori iniziati, successivamente bloccati per importanti errori progettuali. Per porre rimedio alla situazione l'amministrazione Della Porta ha presentato una variante al progetto iniziale e In questa fase stiamo accertando i fondi. In un secondo momento dovrà essere indetta una gara per l'aggiudicazione dei lavori ad una nuova ditta".

.