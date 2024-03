La petizione per non chiudere la prima elementare dell'Ilaria Alpi. "Le esigenze dei nostri figli non vengano ignorate"

“Non permettiamo che le esigenze dei nostri figli vengano ignorate”. Questo il grido di allarme dei genitori dei bambini della futura prima elementare 2024/2025 dell’Ilaria Alpi Scuola dell’Infanzia e Primaria (plesso dell’IC Pio la Torre) situata nelle case popolari di Via Decio Azzolino che rischia di non vedere la luce.

La comunità è preoccupata perché è stata annunciata la non apertura della classe. Il motivo è da ritrovarsi nel basso numero di iscritti, attualmente 9 bambini (fra cui uno con disabilità certificata). I futuri alunni dovranno così trasferirsi al plesso Cesare Pavese (Via di Torrevecchia n. 793) andando a completare due classi da 21 alunni ciascuno.

“Questo trasferimento è un problema per i bambini” – confidano a RomaToday i genitori – “Conoscono le maestre, i compagni e così facendo saranno spostati dove non conoscono nessuno. Perderanno continuità”. Sulla possibilità di trasferire ragazzi dal Cesare Pavese all’Alpi (invece del percorso contrario), mantenendo così la classe aperta la risposta del preside è stata negativa perché avrebbe causato dei disagi. “Perché a noi sì allora?” – è stata la pronta risposta delle mamme preoccupate.

I genitori nel tentativo di far cambiare idea alle autorità competenti riguardo la chiusura della classe, hanno lanciato una petizione (qui il link) con l’obiettivo di raccogliere 100 firme (ad oggi oltre le 80 raccolte, ndr) e portarle davanti al preside (non è competenza del comune e del municipio, ndr) per mantenere aperta l’aula. “La potenziale ricollocazione dei futuri studenti in altre sedi creerebbe forti disagi alle famiglie. È fondamentale che questa classe rimanga aperta e disponibile per i nostri figli. Le difficoltà logistiche e emotive associate al cambio di sede possono avere un impatto negativo sul benessere e sull'apprendimento dei nostri bambini” – si legge nel testo della petizione.

La chiusura della classe oltre ad essere una brutta notizia per i bambini inoltre complicherebbe la vita dei genitori: “Abbiamo altri figli che vanno in questa scuola. Chiudendo la classe saremmo costretti a raggiungere più istituti differenti e distanti fra loro”. L’allarme cresce pensando al futuro. Il mancato ricambio di classi infatti nel tempo potrebbe portare alla progressiva chiusura del plesso lasciando sguarnito un quartiere di un’istituzione come la scuola.