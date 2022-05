Primavalle, il parco di via Pasquale II aspetta solo l'apertura

A parte l’erba alta, il parco sembra pronto per essere aperto al pubblico ed invece rimane tristemente chiuso. Dove prima c’era una discarica abusiva ora, su via Pasquale II a Primavalle, sorge un parco che aspetta, ormai da diversi mesi, di vedere i primi bambini salire sulle altalene o scendere dallo scivolo.



A denunciare la mancata apertura di questo spazio è l’ex consigliere municipale, in quota Movimento 5 Stelle, Alessandro Volpi. “In passato lì c’era un’area parcheggio sterrata, non attrezzata – racconta Volpi ai microfoni di RomaToday - accanto a quell’area parcheggio abbiamo trovato una discarica abusiva enorme. L’area non era regolamentata o sorvegliata e le persone ci lasciavano di tutto tanto che Ama ha dovuto rimuovere diverse tonnellate di rifiuti”.

Parco via Pasquale II, anni fa una raccolta firme per la riqualificazione



Volpi ricorda che, dopo aver visto questa situazione, era stato deciso di finanziare, nel piano di investimento, un progetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo: “C’era stata anche una raccolta firme, avvenuta circa sette od otto anni prima, da parte di centinaia di cittadini che chiedevano la messa in sicurezza e la riqualificazione di quell’area. Abbiamo quindi deciso di mantenere, comunque, una parte del parcheggio. La restante area l’abbiamo adibita a parco giochi inclusivo per bambini. Nel 2022 è giusto dare a tutti la possibilità per divertirsi”.

Parco via Pasquale II, la riconsegna ad ottobre 2021



“Abbiamo seguito tutto, dalla progettazione all’affidamento dei lavori, cominciati poi durante la nostra consiliatura – racconta ancora Volpi - la riconsegna ufficiale doveva essere nel mese di ottobre 2021 quando, sostanzialmente, è finita la nostra consiliatura. Il parco era ultimato al 90%. Mancava mettere le alberature e qualche rifinitura. I giochi sono installati, sono state fatte le panchine, le recinzioni fatte ed il cancello ma il parco rimane chiuso”.

Per Volpi, tenere così questa struttura, comporta dei rischi: “Purtroppo un parco così, che non viene utilizzato, rischia di essere vandalizzato prima ancora di essere aperto. Inoltre c’è anche il problema dell’erba alta, specialmente in vista dell’estate, visto che lì vicino già c’è stato un incendio importante tempo fa”.