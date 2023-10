La palestra della scuola è inagibile da un anno, ristrutturazione attesa invano. Ecco dove sono finiti i fondi

I soldi ci sono ma non si sa se basteranno per restituire agli studenti dell’Einaudi di Primavalle la palestra chiusa ormai un anno fa per motivi di sicurezza. È quanto emerso dalla commissione trasparenza del Municipio XIV che è tornata ad affrontare la questione che riguarda oltre 300 alunni da tempo senza uno spazio idoneo per l’educazione fisica.

300 studenti rimasti senza palestra

Dopo mesi di segnalazioni sulle pessime condizioni della palestra, quel luogo è stato dichiarato inagibile e chiuso. L’unica alternativa per gli studenti sono i tavoli da ping pong ed il biliardino in un’altra area della scuola, buia e seminterrata. Non proprio l’ambiente idoneo ad esercizi e pratica delle discipline sportive più comuni.

Da qui la mobilitazione della comunità scolastica per chiedere di portare a termine la ristrutturazione promessa e da tempo bloccata a causa di alcune necessarie modifiche al progetto. Oltre alla petizione online gli studenti hanno scritto e trovato l’appoggio di Elodie, la cantante che arriva dal Quartaccio considerata la “paladina” delle periferie.

La spiegazione dell'assessore

“Ovviamente l’edificio così come i luoghi dello sport sono centrali nel nostro territorio soprattutto in pertinenza delle attività scolastiche. Per quanto riguarda la parte dei lavori i soldi non sono stati dirottati altrove, sono ancora lì nel bilancio pluriennale vincolato” ha specificato l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio XIV, Giuseppe Strazzera. L’amministrazione non ha intenzione di abbandonare una progettazione così importante, il tema è che il Genio Civile ha dichiarato inagibile l’edificio per questo si è dovuto procedere ad una rimodulazione totale del progetto iniziale essendo anche un edificio vincolato, che ha quasi 100 anni, e ha bisogno di particolari attenzioni affinchè la struttura si mantenga”. Da qui la richiesta da parte del Genio Civile di alcune integrazioni “che sono state inviate in questa settimana”. Il Municipio attende ora la decisione finale sulla proposta progettuale di contenimento delle carpiate. “Solo sulla base di questo - ha aggiunto Strazzera - potremo modificare il progetto esecutivo con il quale andare a gara. I fondi ad oggi sono disponibili, bisognerà vedere se sarà necessario - ha fatto notare l’assessore - chiederne di più per dare una definizione completa all’intervento. I rallentamenti non dipendono da questa amministrazione che è il manutentore di quel bene, non siamo noi a dare il parere definitivo su opere strutturali”.

I tempi necessari affinchè la palestra torni alla scuola e alle realtà sportiva che la utilizzavano restano un’incognita.

Il commento del M5s

"Dopo aver eliminato i fondi municipali da noi stanziati nel 2018 per le manutenzioni necessarie, il XIV Municipio a trazione dem - dichiaratosi in un primo momento soggetto non competente sulla palestra della scuola Einaudi - si è reso protagonista di un incredibile dietrofront in Commissione Trasparenza, ammettendo di essere effettivamente competente sulle manutenzioni della struttura e comunicando che, in qualche modo, avrebbe reperito i fondi necessari per i lavori del caso. Fino a ieri, al contrario, ancora insistevano che non avrebbero proceduto ai lavori di ristrutturazione della palestra poiché, a loro dire, il Municipio non era competente. Soltanto grazie al forte interessamento degli studenti, che hanno avuto modo di toccare con mano quanto la capacità di farsi cittadini attivi possa cambiare in meglio il corso degli eventi, e dei professori dell'Einaudi, autori di una petizione rilanciata a mezzo stampa, è stato possibile far cambiare idea alla nuova Giunta municipale. Per questo, a loro va il nostro più sentito ringraziamento e quello di tutta la comunità di Primavalle. Per quanto ci riguarda, ovviamente, continueremo a vigilare affinché dalle parole si passi ai fatti e i fondi per far tornare la palestra della scuola Einaudi nella piena fruibilità dei cittadini vengano effettivamente stanziati in bilancio". Il commento dell'ex sindaca di Roma e consigliere capitolina Virginia Raggi e il consigliere M5s del Municipio XIV, Michele Menna.