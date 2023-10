I 300 studenti rimasti senza palestra. L’unica alternativa è il ping pong nel seminterrato

Dopo anni di segnalazioni sulle pessime condizioni dello spazio che costringeva gli studenti a fare educazione fisica altrove, in aree alternative o soltanto con nozioni teoriche sui libri di testo, un anno fa la palestra è stata definitivamente chiusa per questioni legate alla sicurezza. Così i circa 300 studenti dell’Istituto Einaudi di Primavalle si sono ritrovati senza un luogo fondamentale per il loro sviluppo motorio, per la crescita personale e la socializzazione.

A trovare una soluzione alternativa la dirigente scolastica e le insegnanti che hanno allestito con tavoli da ping pong e biliardino un’altra area della scuola. Buia e seminterrata, mattonelle in terra: un ambiente poco consono agli esercizi o alla pratica delle discipline sportive più comuni.

L’appello dell’ex sindaca Raggi per la palestra di Primavalle

“Nonostante il progetto di riqualificazione sia stato più volte integrato come da successive prescrizioni del Genio Civile, lo stesso deve essere ancora validato e, nel frattempo, i fondi che sin dal 2018 avevamo stanziato per i lavori, sono stati dirottati altrove” denuncia l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Tutti, anche chi non è di Roma, ha sentito parlare del quartiere Primavalle in negativo, purtroppo, per un atroce fatto di cronaca accaduto questa estate: la brutale uccisione di Michelle, una giovanissima ragazza originaria proprio di quel quartiere periferico e difficile. Ecco: i fondi vanno rapidamente stanziati di nuovo e i lavori di riqualificazione della palestra scolastica devono essere avviati il più velocemente possibile, non solo perché quello spazio serve agli oltre 300 studenti dell'Istituto nelle già poche due ore di educazione fisica settimanale (che, sfortunatamente, per alcuni di loro rappresenta anche l'unica possibilità di praticare sport visto che non tutte le famiglie possono permettersi di pagare l'abbonamento in un centro sportivo), ma anche perché nel pomeriggio, quando finiscono le lezioni, quella palestra rappresenta un sano 'faro attrattivo' per tutti i ragazzi del quartiere. Una luce per non perdersi, un luogo di incontro per sconfiggere la solitudine e nutrire nuove speranze”.

Le insegnanti: “Chiediamo rapida soluzione”

Un appello che si lega a quello delle famiglie e del corpo docente che sulla questione hanno lanciato una petizione online. “Gli studenti dell'Einaudi hanno bisogno della loro palestra per poter svolgere tutte quelle attività motorie e sportive indispensabili alla loro crescita fisica ed emotiva. Sono anni che la palestra di via Borromeo necessita di un intervento di ristrutturazione. Nel 2018 furono stanziati dei fondi ma ad oggi nulla è cambiato” denunciano i docenti. “Chiediamo quindi alle autorità competenti una rapida risoluzione del problema affinché i nostri studenti possano riprendere ad usufruire della palestra al più presto possibile. Il territorio lo richiede”.

Intanto anche il Municipio XIV, pur non avendone diretta competenza, è al lavoro. La commissione trasparenza ha affrontato la questione. "Ci auguriamo - fanno sapere dal Santa Maria della Pietà - che si trovi presto una soluzione che possa restituire a stretto giro la palestra agli studenti dell'Einaudi".