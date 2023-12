Ecco il murale per non dimenticare Michelle Causo

Domenica 17 dicembre 2023 è stato inaugurato a Primavalle il murale dedicato a Michelle Causo, la 17enne uccisa da un suo coetaneo lo scorso 28 giugno.

L’opera, che raffigura la ragazza, realizzata gratuitamente dall’artista Noah è visibile su un palazzo Ater (in via Guido Calcagnini, incrocio con via Cristoforo Numai), e come raccontato dal Comitato di Torrevecchia Primavalle a RomaToday il suo obiettivo è quello di non dimenticare la giovane donna e dare un segnale alle nuove generazioni. Non dimenticare e giustizia questo il messaggio che lancia la comunità del quartiere.

“Ringraziamo con immensa commozione tutti quelli che hanno donato qualcosa per la realizzazione di questo capolavoro" si legge in un post del CdQ dove la comunità si stringe intorno alla ragazza e alla sua famiglia in un senso di insoddisfazione e rabbia mentre ricorda la giovane donna del quartiere: "Michelle è stata definita una ragazza agitata, una spacciatrice e altri mille modi non abbiamo mai sentito o visto scritto vittima! Chissà se qualcuno si ricorda come si è quando si ha 17 anni già perché Michelle aveva solo 17 anni. È stata barbaramente uccisa con premeditazione e scaricata in un carrello vicino ai secchioni. La “nostra” Michelle è un'altra storia fatta di risate ciabatte coi calzini, giornate a scuola o nei cortili di quella sua amata periferia, di volontariato e anche di guai perché aveva l'età giusta per farlo per vivere un adolescenza serena . Il futuro? Non c’è più per lei … non crescerà non sapremo mai se avrebbe continuato gli studi se si sarebbe sposata e avrebbe messo su famiglia". Il CdQ poi attacca la giustizia italiana: "Riforma cartabia, diritto di stampa e minori la sua privacy cessa perché morta. Il cognome del suo assassino resta tutelato invece perché era un minore quando cercava su internet come colpire i punti vitali e come occultare un cadavere, quando l'accoltellava e la guardava morire, Ma sarà maggiorenne ad aprile anche se il suo reato si è fermato alla minore età proprio come la vita di Michelle!". Questo lo sfogo sui social della comuità.

Sabrina Giuseppetti, presidente del Municipio XIII dichiara: "Riteniamo che questa giornata rappresenti un importante segnale per il nostro territorio e per la cittadinanza tutta per il significato che il murales vuole e deve avere, sia per il particolare periodo storico che stiamo vivendo che per qualsiasi tempo a venire, come monito e come opportunità di riflessione. Un caldo pensiero va alla famiglia di Michelle e un ringraziamento sentito al Comitato Torrevecchia che tanto si è speso per giungere a questa realizzazione e a chi ha volontariamente contribuito a finanziare quest’opera. Ringraziamo in particolar modo Fabio Morgan e “La Città Ideale” per la sua preziosa collaborazione nello sviluppo progettuale e nel dialogo istituzionale. Come Amministrazione vogliamo mantenere vivo il ricordo di Michelle e abbiamo avviato le procedure per dedicarle un parco del municipio che possa diventare - unitamente a questo murales - simbolo del contrasto ai femminicidi, alle discriminazioni di genere, agli stereotipi, a tutto ciò che alimenta la violenza sulle donne e la violazione dei loro diritti".

Il progetto nasce da una rete di realtà virtuose ed attiva sul territorio da un punto di vista culturale, sociale, formativo e divulgativo: il Comitato Torrevecchia Primavalle che in prima persona si è speso nella realizzazione dell’iniziativa, La Città Ideale, di Fabio Morgan, progetto che s’impegna nella produzione di eventi legati al quartiere di Torrevecchia, il Municipio XIII e ATER Roma che si sono resi disponibili a collaborare attivamente per la realizzazione di questo progetto e per aver messo a disposizione gli spazi.