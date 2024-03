La mostra “Il territorio, la nostra casa: ieri, oggi, domani” inaugurata alla biblioteca Basaglia

Alla Biblioteca Franco Basaglia (via Federico Borromeo) è stata inaugurata la mostra organizzata dall’Istituto San Paolo delle suore Orsoline di Primavalle: “Il territorio, la nostra casa: ieri, oggi, domani” che resterà in esposizione fino al mercoledì 27 marzo.

Protagonisti del progetto gli alunni dell’istituto che in modo interdisciplinare hanno sviluppato il tema del quartiere, del proprio territorio dove sono nati e dove cresceranno. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di suscitare nei ragazzi il gusto e il desiderio di scoprire e riflettere dell’essere costruttori della cultura del proprio quartiere. In questo modo i bambini con il loro entusiasmo sono diventati l’esempio da seguire dei grandi.

All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente del municipio XIV Marco Della Porta, Don Massimiliano Parrella dell’Opera Don Calabria e i rappresentanti di Primavalle in Rete.

“Un’occasione per scoprire la storia dei nostri quartieri attraverso lo sguardo e la curiosità delle nuove generazioni. Ennesimo esempio del valore degli insegnanti: sempre in prima linea per costruire una società più giusta e inclusiva” - dichiara il minisindaco Della Porta che ha sostenuto in prima persona il progetto.