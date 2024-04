Dall'Abruzzo alla Capitale, Lucia Pelone festeggia i 100 anni a Primavalle

Lo scorso giovedì 25 aprile nel quartiere di Primavalle la signora Luca Pelone ha spento 100 candeline. Un traguardo speciale per cui non sono mancati i festeggiamenti di tutto il quartiere.

Alla festa organizzata dalla famiglia è stato invitato anche Marco Della Porta presidente del municipio XIV. “Ringrazio la famiglia che mi ha voluto al loro fianco in un giorno così importante per la signora Lucia, una donna straordinaria che ci ha tenuto a ricordare a tutti noi l’importanza di guardare sempre al futuro con fiducia perché la vita è una cosa meravigliosa” – ha commentato il minisindaco.

La signora Lucia, nativa di Pereto, paese in provincia dell’Aquila, vive a Roma dall’età di 11 anni. Dopo gli inizi a Borgo Pio in seguito alla costruzione di via della Conciliazione, fu trasferita a Primavalle in cui vive tuttora. Dal 1939, anno in cui entrò nelle case popolari del quartiere, la signora Lucia (casalinga) ne ha viste di cotte di crude come si suol dire, dalla guerra al dopoguerra passando per l’arrivo della tecnologia, circondata dall’amore della sua numerosa famiglia composta da 4 figli, nipoti e ben 15 pronipoti.

Alle celebrazioni per i 100 anni hanno partecipato anche tutta la palazzina dove vive Lucia e tanta gente del quartiere. “Lei conosce tutti e tutti la conoscono” – commenta a RomaToday la figlia Giuliana – “È una donna buona e gentile, e tutti le vogliono bene”.