Primavalle, chiusura per tre notti di via Borromeo: tutte le deviazioni dei bus

A Primavalle nella giornata di lunedì 3 luglio, prende il via la nuova fase dei lavori in notturna (dalle ore 21:00 alle ore 06:00) e la chiusura di tutta via Borromeo.

La strada da maggio è chiusa parzialmente nel tratto da via Lodovico Jacobini a piazza Clemente XI, per lavori di rifacimento di marciapiedi e manto stradale, e adesso entra in questa nuova fase con una chiusura totale per tre notti.

Durante questo periodo cambierà nuovamente la mobilità nel quartiere già modificata da due mesi. La linea 907 verso Cornelia manterrà l'ormai nota deviazione che vede il bus da via di Torrevecchia continuare la sua corsa su via Aloisi Masella, via Bembo, via Pasquale II e piazza Clemente XI. Verso la stazione La Giustiniana tutti gli altri bus che andranno in direzione Cornelia con passaggi in via Pasquale II, via Aloisi Masella e via di Torrevecchia.

Confermate le deviazioni delle linee 46 e 49 per i lavori nella vicina via Pietro Maffi, nel tratto compreso tra via di Val Favara e piazza Capecelatro, mentre gli autobus proveniente da Monte Mario e dal San Filippo Neri, da via di Torrevecchia altezza via Provenzale, proseguono in via di Torrevecchia, e da qui fanno la deviazione già indicata per i lavori a via Borromeo: via Masella, via Bembo, via Pasquale II e piazza Clemente XI.