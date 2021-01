Il grande viale che attraversa il Quartaccio sarà completamente rimesso a nuovo: sono partiti i lavori su via Andersen. L’intervento complessivo prevede il rifacimento completo del pacchetto stradale della carreggiata principale; il rifacimento dei marciapiedi e cordolature laterali con abbattimento barriere architettoniche; il rifacimento del tappeto d'usura dei controviali; l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale e il ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Il cantiere durerà fino all’11 maggio.

Lavori su via Andersen: rinasce il viale del Quartaccio

“Dopo i lavori eseguiti nel 2018 nel tratto tra via della Valle dei Fontanili a via del Podere Trieste abbiamo fortemente voluto il completamente della riqualificazione di tutta la via, fondamentale asse viario per tutto il quartiere” - ha detto il presidente della commissione Lavori Pubblici, Alessandro Volpi, sottolineando come prima dell’inizio del cantiere siano state effettuate verifiche sullo stato delle alberature.

Nella prima fase il cantiere si concentrerà sui marciapiedi e sulle aiuole che separano la carreggiata stradale dai controviali. “Si tratta delle lavorazioni più complesse all’interno del lotto dei lavori in quanto le condizioni dei marciapiedi era arrivato ad un livello molto critico e le radici superficiali delle alberature impongono particolare attenzione”. Poi sarà la volta della carreggiata: il vialone che taglia il Quartaccio rinasce. E con esso una parte importante della periferia del Monte Mario.