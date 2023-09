Al via i lavori di rinnovamento delle aree giochi di Villa Pamphili e Parco Allievo

Continua il lavoro dell’amministrazione per donare ai cittadini della Capitale nuove aree verdi. In quest’ottica rientrano gli interventi di rinnovo delle aree ludiche di Via Vitelia e di Casale Giovio a Villa Pamphili e di quella del Parco Allievo a Primavalle.

A Villa Pamphili i lavori termineranno entrò la prima metà di dicembre 2023. Nello specifico saranno rimosse le vecchie attrezzature e saranno installati nuovi giochi in legno quali altalene anche inclusive a nido, struttura a castello con scivolo, casette, percorsi di equilibrio e sagome di animali. Le aree saranno dotate di pavimentazione antitrauma.

Nel Parco Allievo a Primavalle, entro il mese di ottobre 2023, invece nascerà un’area fitness dotata di struttura multiattività e un’area giochi composta da altalene di cui una a nido, una rete di arrampicata, una struttura inclusiva a forma di camion dei pompieri, una casetta a forma di aeroplano, gioco a molla a forma di elicottero e un binocolo. Verrà posata la pavimentazione antishock in gomma colata.

Questi interventi si aggiungono a quelli già effettuati dalla fine del 2021 in tutti i municipi di Roma (ben 74, ndr). Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale dichiara: “Insieme al completo rinnovamento delle due aree a Villa Pamphili, assume un particolare significato la realizzazione di un’area fitness e ludica che non esisteva al parco Giuseppe Allievo, in quella stessa strada dove, il 4 settembre scorso, si è consumato l’atroce femminicidio di Rossella Nappini".