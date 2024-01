La raccolta alimentare per le famiglie del municipio XII e XIV

Sabato 13 gennaio 2024 i volontari di Retake Roma Primavalle-Battistini parteciperanno alla raccolta alimentare a sostegno delle persone in difficoltà economica.

La raccolta sarà effettuata in collaborazione con il gruppo volontari di Retake Roma Bravetta-Pisana presso il supermercato Pim sito in via di Bravetta 403. Gli alimenti saranno poi distribuiti dall’organizzazione di volontariato K9 Rescue alle famiglie bisognose del dodicesimo e quattordicesimo municipio.

Si potranno donare beni non deperibili e quindi: