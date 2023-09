La fontana di Primavalle, simbolo del quartiere, torna a splendere

Un'opera di riqualificazione e una felice collaborazione. Questo è stato il ripristino della fontana di Primavalle in piazza Clemente XI. Dopo anni di incuria e terreno di inciviltà, era diventata il cassonetto del quartiere tra rifiuti, uccelli morti, buio. Oggi torna a splendere, illuminando tutta la piazza, grazie all'intervento del gruppo Retake Roma Primavalle Battistini. I volontari infatti, hanno sempre avuto a cuore le sorti di questa piazza e in due anni hanno organizzato sette eventi ufficiali, i cosiddetti clean up, affiancati a una vera e propria staffetta di collaborazione tra volontari che ha garantito un presidio quasi settimanale della piazza.

Da una fontana secca e piena di rifiuti la prima opera è stata di pulizia della struttura. Poi si è riattivato il getto d'acqua e l'impianto di illuminazione installato negli anni '90. Per fare questo è stato importante il contributo del municipio che ha fatto da regista tra le società che si sono occupate di acqua e luce.

L'intervento su acqua e luce ha portato altre migliorie. Nel riattivare il getto della fontana sono emersi problemi alle condutture di scarico. Per risolverli è stato anche sistemato il malfunzionamento delle caditoie presente sulla carreggiata che ora quando piove non si allaga più. Con l'intervento sull'illuminazione invece, è stata potenziata leggermente anche quella stradale. L'intera piazza ha riacquistato valore.

"Questo è un caso di felice collaborazione - sostiene Simona Fiori del gruppo Retake Roma Primavalle Battistini - Abbiamo ricevuto attenzione da parte dell'Amministrazione e in particolare dal presidente del municipio XIV, Marco della Porta che ha da subito capito il valore identitario di questo progetto. Come volontari, abbiamo portato all'attenzione le numerose problematiche senza voler generare polemica, rendendoci anzi disponibili a fornire supporto."

Una fontana storica

La fontana risale al 1953, quando venne inaugurata il 31 gennaio alla presenza del sindaco Rebecchini. E' una delle pochissime fontane artistico-monumentali storiche nella periferia di Roma Capitale e tecnicamente è definita come "mostra" dell’Acquedotto del Peschiera, in quanto collocata al termine di un percorso di portata notevole (così come il fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo mostra il tratto terminale dell’Acquedotto Traiano-Paolo).

A Primavalle è considerata un simbolo identitario del quartiere.