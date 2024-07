La fiaccolata per non dimenticare Manuela Petrangeli

Giovedì 18 luglio dalle 19:00 alle ore 20:00 da piazza Clemente XI partirà una fiaccolata organizzata dal Comitato di Quartiere Torrevecchia-Primavalle per ricordare Manuela Petrangeli uccisa dall'ex compagno Gianluca Molinaro lo scorso 4 luglio.

L'omicidio

Nel pomeriggio del 4 luglio Manuela Pietrangeli fisioterapista di 51 anni aveva appena finito il suo turno di lavoro in zona Casetta Mattei quando è stata freddata da alcuni corpi d'arma da fuoco dall'ex compagno Gianluca Molinaro. Successivamente l'uomo si è costituito ai carabinieri ammettendo le proprie responsabilità.

La donna è morta in strada, a nulla è servito il tentativo di rianimarla. I funerali si sono svolti presso la Basilica Parrocchiale di S. Maria della Salute il 12 luglio a Primavalle.

La fiaccolata

Al corte parteciperanno circa 200 persone che sfileranno dalla piazza al centro di Primavalle arrivando fino a via Angelo Mai, nei pressi della casa dei genitori della ragazza originaria della zona, passando per via Federico Borromeo e piazza Alfonso Capecelatro. Una nuova dimostrazione di solidarietà da parte della cittadinanza per non dimenticare all'ennesima vittima di femminicido che ha colpito il quartiere e non solo.