A Primavalle si festeggiano i 100 anni di Italo Larena, da Totò alla passione per la bicicletta

Sabato 4 novembre 2023 a Primavalle si sono festeggiati i 100 anni di Italo Larena, uomo originario di Sapri ma romano d’adozione con tanto da dire e da fare.

Italo vive a Roma da quando ha 16 anni. Ex sarto, ha avuto l’onore di lavorare pure per Totò. Nel suo curriculum ha lavorato anche nel ministero degli Affari Esteri. Fra le grandi passioni del neo centenario c’è la bicicletta. Amante delle due ruote, da buon ciclista dilettante ha percorso tutte le tappe del Giro d’Italia e fino a 10 anni fa, ci racconta Luigi genero di Italo, non disdegnava fare una passeggiata di 70 km in bicicletta. “Roba che io non ci penso neanche (ride, ndr”.

Il signor Italo vive da solo nelle case popolari di Primavalle, può contare sull’aiuto dei figli che vivono in zona ma è autosufficiente. Italo infatti fa da solo la spesa, cucina e due anni fa all’età di 98 ha preso la patente, scaduta soltanto pochi giorni fa.

“Noi ci siamo sempre, l’aiutiamo ma lui è autonomo. Ancora tanti auguri” – dichiara Luigi sottolineando l’affetto che il quartiere ha per il proprio centenario.