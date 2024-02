Al via la demolizione dell'ex istituto Don Calabria. Al suo posto nascerà un plesso residenziale

Sono stati avviati i lavori di demolizione dell’ex istituto scolastico Don Calabria, prima parte del progetto Pinqua che porterà alla nascita degli alloggi di edilizia sociale in via Cardinal Domenico Capranica. Presenti per il sopralluogo nella giornata odierna il sindaco Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo con gli assessori ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, all’Urbanistica Maurizio Veloccia e al Patrimonio e Politiche abitative Tobia Zevi.

La demolizione è il primo passo che porterà la nascita a Primavalle di due nuove palazzine da cinque piani con 71 appartamenti e co-housin fra i 45 e i 145 mq (più un parcheggio e nuovi spazi esterni) al posto dello stabile ormai abbandonato e che negli anni è stato occupato e oggetto di sgombero. Il progetto dal Dipartimento Pau ed eseguito dal Dipartimento Csimu, dal costo di 24 milioni di euro cofinanziato dal Pnrr, ha una vocazione green. Le palazzine infatti saranno ad alto efficientamento energetico e con un minore consumo del suolo rispetto alla struttura precedenza. Inoltre per agevolare la mobilità per e dalla struttura sarà realizzato il prolungamento di via Cardinal Domenico Capranica fino all’intersezione con via Boccea, in conformità con il Programma di Recupero Urbano "Primavalle Torrevecchia".

La data di termine dei lavori che porteranno alla costruzione del complesso, è fissata per marzo 2026.

Il sindaco Gualtieri sottolinea come quello di via Cardinal Capranica è uno dei cantieri più importanti di rigenerazione urbana del Pnrr: “Aumentiamo il nostro patrimonio residenziale pubblico: come sapete stiamo sia acquistando che realizzando alloggi per avere più case popolari, ma anche ripensando il tradizionale modello dei palazzoni dormitorio con modelli in cui la vita comunitaria sia più animata: piani terra per l'aggregazione, la vita culturale, l'avviamento al lavoro e all'impresa. Infine prevediamo l'integrazione con i modelli di co-housing per le persone con disabilità, dando vita a un bel prototipo di progetto di rigenerazione urbana".

“Il progetto di via Cardinal Capranica è il primo a partire dei Pinqua” – sottolinea l’ass. Segnalini – “È una grande soddisfazione avere avviato un cantiere che contribuirà a migliorare sostanzialmente la qualità della vita in un quartiere periferico. Il Dipartimento Csimu ha lavorato con grande impegno e a fine lavori, al posto di un edificio in condizioni pessime avremo un complesso di case efficienti, moderne e con spazi verdi pensati per la socialità, al servizio dei più fragili. La strada, infine, sarà collegata a via di Boccea e questo permetterà sia di mitigare il traffico, sia di migliorare la sicurezza di una via al momento senza uscita”.

Per l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia: “Il Pnrr a Roma entra nella sua fase attuativa con un progetto innovativo di rigenerazione urbana e sociale, vincitore di vari premi. Effettuiamo una sostituzione edilizia senza nuovo consumo di suolo e, al posto di un immobile occupato, realizziamo residenze a canone calmierato, per rispondere a una esigenza sempre più viva nella nostra città: garantire l’accesso alla casa a chi non può permettersene una a prezzo di mercato. Siamo molto orgogliosi, quindi, sia per l’avvio dei lavori e sia per una progettualità così qualificata”.

“La realizzazione di questi 71 appartamenti, proprio nel luogo che fu teatro di uno sgombero senza soluzioni sociali, ci permette invece di ampliare il numero di case popolari da assegnare a famiglie in difficoltà. Un intervento che coniuga qualità architettonica, sostenibilità ambientale e la mixité sociale necessaria a evitare gli errori del passato” – conclude l’ass. Zevi.