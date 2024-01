Il gioco da tavola che rende omaggio alle partigiane di Selva Candida

Le ragazze e i ragazzi della scuola media IC Don Giuseppe Morosini (via di Val Favara) hanno realizzato un gioco da tavolo "Memory(A) - Le Donne, la Storia, le Storie” che rende omaggio al territorio di Selva Candida e alle sue protagoniste che hanno lottato portando avanti i valori di libertà e resistenza.

Nello specifico i ragazzi attraverso laboratori di arte, toponomastica, lettura espressiva e MusicArteTerapia hanno costruito un gioco realizzando una mappa di Selva Candida mettendo in risalto 15 strade dedicate a 15 partigiane. Si è arrivati cosi alla realizzazione di 15 carte in cui si esplorano le storie di queste donne e i simboli della resistenza. Infine i ragazzi hanno recitato dei brani che raccontano le biografie delle partigiane. I racconti si potranno ascoltare grazie ai 15 QR-Code che oltre ad essere presenti nel gioco consegnato alla scuola saranno apposti a ridosso delle targhe delle 15 strade dedicate alle donne della resistenza e quindi a disposizione di tutti i cittadini.

Il progetto è stato realizzato dall’Atelier del Possibile, in partenariato con Toponomastica femminile e Università Roma Tre, grazie al bando "A scuola di parità", promosso e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale, insieme a diverse realtà associative del territorio.

“Un immenso grazie va alle artiste Glasswall La Pietà è Antispecista Claudia e Serena Tagliaferro che hanno curato il laboratorio d'arte, alla nostra Paola Trentavizi che ha lavorato alla realizzazione della mappa, a Luana Cioffi e Roberta Ricci che hanno condotto il laboratorio di MusicArteTerapia, a Carmen Iovine per il laboratorio di lettura espressiva, a Susanna Polimanti per aver coordinato con il più elegante degli equilibrismi tutto il progetto. Grazie per essere intervenuti a Michela Cicculli in qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, al Consigliere del municipio XIV Lorenzo De Santis, e ai funzionari del Dipartimento Pari Opportunità. Questa è solo la prima tappa di quello che sarà un lungo viaggio alla ricerca delle storie delle donne!” è il messaggio sui social dell’associazione Casotto Monte Ciocci.