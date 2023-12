Un murale dedicato a Michelle Causo. Domenica l'inaugurazione

Domenica 17 dicembre alle ore 12:00 sarà inaugurato un murales dedicato alla memoria di Michelle Causo la giovane uccisa da un suo coetaneo a Primavalle lo scorso giugno.

L’opera, che ritrae il volto della giovane ragazza, dalle dimensioni 5 metri per 5 sorge sulla facciata del fabbricato Ater in via Guido Calcagnini, incrocio con via Cristoforo Numai, a Primavalle. A realizzarlo, gratuitamente, l’artista Noah nell’ambito del progetto Bronx a colori. Hanno collaborato alla realizzazione del murales La Città Ideale, ATER Roma, il Municipio 13 Roma Aurelio e il comitato di quartiere Torrevecchia-Primavalle che già in estate si era adoperato con una raccolta fondi.

Obiettivo dell’opera è quello di non dimenticare come ricorda Valentina del Cdq. Queste le sue parole: “Non possiamo cambiare la legge, non possiamo cambiare sentenza ma possiamo e dobbiamo fare qualcosa. Per Michelle ma non solo per lei. È un messaggio per le nuove generazioni e per un futuro migliore”.