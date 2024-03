Niente manutenzione al parcheggio del parco Pasquale II. Menna: "Assurdo"

“Scandaloso e incredibile”. Così Michele Menna, ex vicepresidente del municipio XIV a guida Movimento 5 Stelle e ora passato al Gruppo Misto, ha definito la bocciatura del Consiglio municipale del suo atto riguardante la manutenzione dell’area parcheggio del parco di via Pasquale II.

Menna si è fatto carico di diverse lamentele dei cittadini di Primavalle che richiedevano la manutenzione dell’area di 500 mq realizzata, con materiale inerte stabilizzato, tre anni fa è stato vittima di usura con diverse buche importanti.

“Avevo richiesto un intervento di manutenzione ordinaria. Sono stato supportato dall’opposizione, ma la maggioranza ha bocciato l’atto” – commenta a RomaToday Menna. Il tipo di materiale utilizzato per la realizzazione del parcheggio è fra le motivazioni che hanno spinto la maggioranza (PD) a respingere la proposta del consigliere: “Hanno criticato l’opera sostenendo che il parcheggio andava fatta in asfalto e che andava fatta una variante urbanistica. Non sanno nemmeno di cosa parlano. È assurdo”.

“Nei fatti” – conclude Menna – “lasceranno l'opera abbandonata”.