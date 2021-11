Nel cuore di Primavalle un maxi accampamento abusivo: baracche e roghi tossici accanto all'asilo

I tetti fatti di lamiera, le pareti composte da pannelli di plastica o legno logori, lerci e in parte marciti. Sopra quelle casupole sorte nel cuore di Primavalle, proprio al lato della collinetta Boccea, i teli di cellophane per difendersi da pioggia, vento e freddo. Il terriccio umido fa da pavimento, intorno solo erba incolta e cumuli di rifiuti. Ai lati dell’ennesimo villaggio della disperazione sorto ai margini delle periferie romane c’è di tutto: montagne di ingombranti, calcinacci e copertoni. Al centro una ventina di tuguri nei quali famiglie di nomadi e indigenti vivono in condizioni igienico sanitarie pessime. Per scaldarsi solo il fuoco acceso nei bracieri tra le baracche, la notte si gela.

Nel cuore di Primavalle un maxi accampamento abusivo

Un maxi accampamento abusivo “in piena espansione e proprio in prossimità di un asilo nido e di un centro sportivo” - denuncia Fabrizio Santori, consigliere comunale della Lega. “In questi giorni l'insediamento si sta molto ingrandendo, e con esso l'immondizia ed il degrado. Su Largo Sacconi sostano decine di furgoni (oscurati) e molti degli abitanti della baraccopoli con tutte le conseguenze reali e percepite che questo comporta”.

La baraccopoli di Primavalle accanto ad asilo e centro sportivo

La richiesta è quella di un intervento immediato. C’è da scongiurare l’ulteriore crescita della baraccopoli e soprattutto dare assistenza alle persone e ai nuclei familiari più fragili, togliendo gli abitanti del villaggio della disperazione da una condizione di vita difficile e inaccettabile che potrebbe rappresentare anche un potenziale pericolo, tra roghi e fumi tossici, per loro e per chi vi abita accanto. Per l’asilo ed il centro sportivo adiacenti.