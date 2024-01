Parco di largo Donzelli: accolta la riqualificazione dell'area giochi

“Creare un nuovo luogo di aggregazione e socialità, facendo sentire al sicuro i cittadini”. Queste le parole di Sandro Chinni, capogruppo del Movimento 5 Stelle del quattordicesimo municipio che ha presentato trovando il responso favorevole del municipio, l’atto per la riqualificazione del parco di Largo Donzelli/via Torrigio nel quartiere di Primavalle.

L’area giochi inferiore ai 20mila mq, è abbandonata da anni e Chinni da tempo sta lottando per la sua riqualifica che vorrebbe dire togliere il degrado dalla zona e dare decoro a tutto il territorio. L’impegno del consigliere del Movimento 5 Stelle è stato supportato nel tempo dai sopralluoghi con i cittadini e le associazioni di quartiere, per quello che il pentastellato definisce un impegno morale e istituzionale. “Abbiamo l’obbligo di impegnarci nella riqualificazione delle aree degradate in un territorio come Primavalle sprovvisto di parchi soprattutto in un momento in cui i cittadini si sentono poco sicuri visti i casi di cronaca che hanno avuto come palcoscenico il quartiere”.

Il parco risulta essere acquisito a patrimonio del Comune di Roma ma ciò che manca è l’immissione in possesso al Municipio o al Dipartimento Tutela Ambientale per la relativa manutenzione. L’idea è quella che se la prenda il municipio in quanto con il Regolamento sul decentramento amministrativo il l’amministrazione municipale oggi è titolare a prendere in carico tutte le aree verdi al di sotto dei 20.000 mq. Il consiglio municipale, nella giornata di oggi (24 gennaio 2024) ha approvato l’atto firmato da Chinni (fra gli astenuti due esponenti PD, la Destra e l’ex M5S Menna, ndr) e adesso la palla passa al municipio che dovrà avviare tutto un iter per capire le problematiche, ricercare i fondi e sistemare la zona.

“È stata messa nero su bianco la volontà politica di voler riqualificare il parco. Abbiamo dato un segnale forte. Siamo tutti d’accordo, allora facciamolo. Seguirò e sorveglierò l’andamento dei progressi e l’evolversi della situazione” è la promessa che Chinni fa ai residenti.