Monte Mario senz'acqua, da Primavalle a Torrevecchia palazzine a secco. "Dai rubinetti non esce nemmeno una goccia"

Il disagio della mancanza d’acqua nelle abitazioni colpisce anche il municipio XIV. Dopo le varie segnalazioni nel municipio VII, anche a Primavalle la situazione è preoccupante e aggravata dalla grande ondata di caldo che ha colpito la Capitale.

Da Primavalle a Torrevecchia, arrivando fin verso la zona del Gemelli. Questo tutto il quadrante che da fine maggio 2024, accusa un abbassamento di pressione dell’acqua. Fra le strade in cui vengono registrati i disagi da parte di diversi condomini troviamo via Pietro Adami, via Marcello Provenzale, via Enrico Caruso e Via Pietro Maffi.

“Abbiamo registrato un crollo vertiginoso della pressione a partire dal terzo piano” – spiega a RomaToday Ulisse residente di via Pietro Maffi – “È impossibile farsi una doccia, nelle ore di punta a volta non esce nemmeno una goccia”. Una situazione disperata che ha spinto altri condomini a controllare i filtri e contatori (puliti, ndr) e ha ricorrere all’utilizzo di un serbatoio in proprio per immagazzinare acqua da utilizzare quando si rimane a secco. Un problema di pressione che riguarda da tempo l'area che in altre zone del quartiere ha portato anche alla copiosa fuoriuscita d’acqua da una tubatura mettendo in allarme i residenti sul pericolo di cedimento del terreno.

“Qui in zona è un problema annoso, ma che si aggrava sempre di più. Molti inquilini hanno dovuto adottare il sistema dell’autoclave per far fronte alle crescenti carenze di acqua” – commenta Angelo amministratore di svariati condomini nel quattordicesimo municipio – “Notiamo che periodicamente la pressione si abbassa nel quartiere, ci sono condotte vecchie che Acea non riesce nemmeno a monitorare. E le rotture sono frequenti. In più c’è l’aggravante che siamo a Monte Mario, in una zona che ha una certa altitudine, e dunque hanno ancora maggiori difficoltà a garantire la dovuta pressione”.

Ovviamente non sono mancati i contatti con Acea che ha giustificato il problema parlando di problemi e interruzioni in specifiche giornate. “Non è così” – continua Ulisse – “Qui non si tratta di eventi puntuali e circoscritti nel tempo, c'è un calo strutturale che va avanti da quasi due mesi. E non può valere nemmeno appellarsi alla vetustà degli impianti di molti condomini, perché un impianto non invecchia da un giorno all'altro”.

Le temperature salgono, l’acqua diminuisce e il disagio dei cittadini non fa che aumentare.