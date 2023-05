A Primavalle nasce il Museo Collettivo di quartiere, lo spazio rigenerato ideato e curato da P.arch - Playground per architetti di comunità con il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Comprensivo Maffi.

“Uno spazio in cui è possibile organizzare delle mostre ma è anche suonare uno strumento, leggere un libro, fare quattro chiacchiere, vedere un film, studiare assieme, mangiarci un panino. Insomma, non una scatola bianca riempita di cose esposte, ma una scatola colorata da riempire con la vita, i pensieri e l’immaginazione dell’intera comunità”. Così si legge nel pannello di benvenuto al Museo che sorge all'interno dell'IC Maffi nell’ambito del progetto di contrasto della povertà educativa minorile e punta a creare un modello di scuola aperta, accogliente e promotrice dei linguaggi creativi come strumenti strategici per l’apprendimento attivo, inclusivo e innovativo.

Nel logo del Museo sono ritratti i portici di piazza Capecelatro, simbolo del quartiere scelti dalle associazioni di Primavalle e dagli studenti come simbolo di collettività.

L’inaugurazione che si terrà oggi, mercoledì 24 maggio sarà non solo una festa ma anche l’inizio di un confronto (a cui parteciperanno anche le istituzioni) per il futuro della comunità e del territorio di Primavalle. s