A Primavalle avviato il progetto di creazione della Comunità Energetica

La formazione di una Comunità Energetica a Primavalle è l’obiettivo del progetto Sun4All partito nel quattordicesimo municipio e finanziato dall’Unione Europea. L’iniziativa vuole portare alla creazione di una rete di collaborazione fra cittadini, pubblica amministrazione e attività commerciali che si supportino nello scambio di energia andando ad incidere sull’abbassamento dei costi. Ai corsi di Sun4All parteciperanno le famiglie del territorio individuate dall’Ufficio Sociale del quattordicesimo municipio. Al termine di ogni incontro, in cui si daranno consigli e suggerimenti per risparmiare sull’energia, verrà riconosciuto un supporto economico per le bollette.

Il progetto rientra nel quadro più ampio di contrasto alla povertà energetica, un problema ambientale, economico e sociale e quindi migliorare la vita delle persone ed aiutare i più fragili.