Ponte crollato oltre due anni fa e mai ricostruito: a via Boccioleto “cittadini ostaggio dell’incuria”

Due anni e quattro mesi. Tanti ne sono passati dal crollo del ponte di via Boccioleto, in zona Santa Maria di Galeria. Era infatti il 25 settembre del 2019 quando il ponticello sull’Arrone è collassato sotto il peso di un mezzo da cantiere a pieno carico.

Il crollo del ponte di via Boccioleto

Una tragedia sfiorata con il conducente portato all’ospedale Gemelli in codice giallo ed un intero agglomerato urbano rimasto isolato dal resto della città per oltre cinque ore.

Un territorio che a distanza di oltre due anni è relegato però ancora ai margini, non solo geograficamente: il ponticello di via Boccioleto non è mai stato ripristinato, per le famiglie che vivono in una delle aree più impervie del Municipio XIV resta una sola via di fuga. Quella “temporanea” spianata in mezzo ai campi agricoli ripristinando una vecchia servitù di passaggio. Precaria e pericolosa, soprattutto quando la pioggia in città si fa battente: i residenti lo hanno denunciato a più riprese, anche dalle colonne di RomaToday, spaventati da quella stradina alternativa che conduce su una passerella che non veniva utilizzata da 70 anni. Poco stabile e senza spallette, “per arrivarci poi – aveva raccontato una delle abitanti - siamo costretti a slittare sul fango. Se qualcuno dovesse perdere il controllo dell'auto a causa del terreno viscido e sconnesso precipiterebbe in pochi secondi nel torrente".

Via Boccioleto: l’unica via di fuga una passerella di 70 anni fa

Una questione, quella del ponte crollato di via Boccioleto, che è approdata anche in Campidoglio nella scorsa commissione Lavori Pubblici. “Il ponte di via Boccioleto, a Santa Maria di Galeria, è inagibile da oltre due anni e questa situazione, non più sostenibile, isola centinaia di residenti ai margini della città. Decine di famiglie sono da settembre 2019 ostaggio di disservizi, incapacità, pericoli, ritardi, fango che scorre ad ogni scroscio di pioggia” - hanno commentato a margine il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Santori, e quello del Municipio XIV, Domenico Naso, esortando il Comune a risolvere il problema. “Il ponte di via Boccioleto, sul fiume Arrone, costringe i cittadini a servirsi di un ponte d’epoca medievale che oltretutto insiste su un terreno privato, il cui proprietario è stato anche temporaneamente ‘espropriato’ per permettere di garantire almeno un parziale diritto alla mobilità. In questo assurdo scenario che vede i cittadini trattati come sudditi si muovono le ombre dell’incuria e dell’indifferenza: ancora non si sa quale ente abbia la responsabilità di ricostruire il manufatto” - insistono Santori e Naso.

Un tavolo tecnico per il ponte di via Boccioleto

In commissione chiesta l’istituzione di un tavolo tecnico per stabilire le competenze ai vari livelli e cominciare ad agire subito ripristinando sicurezza, legalità e rispetto per le famiglie “costrette a sopportare da troppo tempo una situazione assurda e ormai al limite della sopportabilità”.