Il Comune acquisisce il parcheggio di Monte Mario: 140 posti tra stazione, uffici e Asl

Roma Capitale ha acquisito dalla Città Metropolitana il parcheggio di via Sebastiano Vinci. L'infrastruttura si trova in prossimità della stazione ferroviaria e degli autobus di Monte Mario e confina con il complesso del Santa Maria della Pietà che ospita uffici, servizi e ambulatori Asl. Sono in tutto 140 stalli di sosta, di cui 4 riservati ai disabili, 16 posti moto e rastrelliere per 20 posti biciclette.

Il parcheggio di via Sebastiano Vinci

I lavori per la realizzazione del parcheggio di scambio utile agli utenti del complesso ospedaliero, ai residenti e ai pendolari della linea Fl3 Roma-Viterbo, sono iniziati nel novembre 2020. La Città Metropolitana è intervenuta per riqualificare e valorizzare il parcheggio pubblico esistente, realizzato in occasione del Giubileo del 2000, recuperando lo stato dei luoghi attraverso l’eliminazione del degrado urbano e il miglioramento della qualità paesaggistica. Nelle scorse settimane il passaggio dell’infrastruttura nel patrimonio del Comune. Sarà operativa entro un paio di mesi.

Il recupero del Santa Maria della Pietà

"Abbiamo scelto di fare di Santa Maria della Pietà una centralità urbana che sarà un luogo dell'accoglienza, della partecipazione democratica e dell'inclusione, della cultura. L'obiettivo è rispettare i tempi del Pnrr che sono serrati ma alla nostra portata: chiudere i lavori a fine 2025" - ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo nel parcheggio di via Vinci e della visita nella nuova sala polifunzionale dell’ex ospedale psichiatrico.

"È un bellissimo intervento perchè coniuga i temi della rigenerazione urbana con quelli sociali. Questa - ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini - è la cifra importante dei Pui, Programmi urbanistici integrati, sulle risorse del Pnrr dal ministero dell'Interno attraverso la città metropolitana". "Come Roma Capitale abbiamo voluto contribuire alla rigenerazione con un parco e aree ludiche, costruire una vera e propria città pubblica dotata di servizi come municipio, biblioteca, co-working, ostelli, centro per donne vittime di violenze e quello che attiene la salute pubblica con la partecipazione della Asl Roma 1. È - ha ricordato l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia - il più grande ospedale psichiatrico d'Europa e lo stiamo rigenerando con un investimento che tra Comune e Regione si aggira intorno ai 70 milioni".