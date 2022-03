Santa Maria della Pietà spunta un parcheggio “abusivo” per assessori e direzione

Paletti e catenelle per riservare la sosta, così si legge nel cartello fai da te, “alle autovetture di servizio del Municipio XIV”. Così dietro al Padiglione 29 del Santa Maria della Pietà, quello degli uffici municipali, è spuntato un parcheggio “con tanto di cartello di divieto che non richiama però nessun tipo di autorizzazione” - fa notare il presidente della commissione Trasparenza, Domenico Naso.

“La vicenda - denuncia l’esponente della Lega in XIV - si arricchisce di dettagli ancora più surreali se si pensa che la realizzazione di tale parcheggio è avvenuta senza un atto di giunta né qualsiasi altra ordinanza”. L’area in questione non è infatti in concessione a Roma Capitale ma di proprietà della Regione Lazio che, nel caso, fa notare Naso, “dovrebbe modificare, in questo caso, la destinazione urbanistica”. Sulla vicenda si è già tenuta una Trasparenza ma sul parcheggio spuntato dal nulla al Santa Maria della Pietà l’opposizione vuole vederci chiaro: sono necessari ulteriori approfondimenti.

“Porterò nuovamente il caso in commissione trasparenza per verificare la documentazione a riguardo e se confermeranno lo spiacevole episodio interpellerò sull’accaduto gli organi di controllo competenti. Intanto - incalza Naso - invito la maggioranza a smantellare la segnaletica e la recinzione”.

A quanto si apprende da fonti del Municipio XIV sulla realizzazione del parcheggio “non c’è stato alcun indirizzo politico. E’ la direzione - fanno sapere - che ha agito autonomamente valutata funzionalità e necessità di tale area”.