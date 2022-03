Via le barriere di cemento: così il quartiere ritrova i 150 parcheggi perduti  

Monte Mario si riappropria dei suoi parcheggi “perduti”. Ruspe al lavoro nel cuore del Municipio XIV dove è avvenuta la rimozione delle barriere di cemento che da circa un anno impedivano l’ingresso e dunque l’utilizzo dei parcheggi a raso di via Allievo e via Taverna. Due opere a scomputo della convenzione F2 Trionfale, rimaste per oltre un decennio in carico al soggetto attuatore e solo ieri, dopo un lungo lavoro amministrativo e burocratico, restituite alla cittadinanza.

Monte Mario ritrova i 150 parcheggi perduti

In tutto circa 150 posti auto gratuiti destinati alla cittadinanza e ai clienti delle numerose attività commerciali della zona. Parcheggi davvero necessari in un quadrante popoloso e molto frequentato. Per l’apertura invece del parking interrato, anch’esso da 150 posti circa, bisognerà ancora attendere le ultime pratiche e poi il bando per l’affidamento della gestione.

Consegnati i parcheggi della convenzione F2 Trionfale

“Consegnati, dopo anni, i parcheggi a raso della convenzione F2 Trionfale. Finalmente, insieme al presidente del Municipio Roma XIV Marco Della Porta, abbiamo messo a disposizione degli abitanti del quartiere oltre 100 posti auto e consegnato al municipio il parcheggio multipiano” - ha fatto sapere l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. “Siamo felici di restituire ai cittadini un servizio importante e fondamentale per tutto il territorio. Un passo alla volta, quartiere per quartiere” - ha aggiunto il minisindaco che ha dato l’impulso sulla questione.

Il lavoro del Municipio XIV per i parcheggi: attesa per quello interrato

Registi dell’operazione gli assessori ai Lavori Pubblici, Giuseppe Strazzera, e alla Mobilità, Olimpia Troili. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto perchè parliamo di uno strumento urbanistico datato e di una vicenda molto complessa dal punto di vista amministrativo e burocratico. Con grande impegno e grazie alla sinergia - ha spiegato Strazzera - siamo riusciti a coordinare un’enorme macchina amministrativa, composta da numerosi soggetti, riuscendo a chiudere la convenzione nella parte dei parcheggi a raso, del verde e delle strade”.



“E’ stato un lavoro collegiale con Municipio, Dipartimento Mobilità e Dipartimento Patrimonio che ha fatto l’immissione in possesso. La consegna dei parcheggi di via Taverna e via Allievo era una cosa che i cittadini aspettavano da molto tempo: d’altronde si tratta di opere realizzate con soldi pubblici e necessarie in un quartiere come Monte Mario che sconta una grave carenza di parcheggi. E’ innegabile - ha sottolineato Troili - che, nonostante le politiche di incentivo per modelli di mobilità sostenibile, anche i posti auto siano necessari per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.