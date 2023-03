Nel padiglione dell'Ex Lavanderia apre una nuova sala polifunzionale

Il complesso del Santa Maria della Pietà ha una nuova sala polifunzionale. Uno spazio polivalente da utilizzare per fini istituzionali e socio culturali aperto nel Padiglione 31, quello dove c’era l’ex Lavanderia: la storica occupazione a vocazione culturale sgomberata due anni fa.

La nuova sala polifunzionale del Santa Maria della Pietà

La nuova sala polifunzionale ospiterà mostre, esposizioni, presentazioni, convegni e dibattiti. L’intero padiglione 31 sarà inoltre oggetto di una completa riqualificazione attraverso il Piano Urbano Integrato del Santa Maria della Pietà, all’interno della programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede la realizzazione di una sala studio in un luminoso open space, di uno spazio coworking e di spazi espositivi. Il tutto in collaborazione con Biblioteche di Roma.

Nel padiglione dell'Ex Lavanderia apre uno spazio culturale

‘’Apre oggi il primo spazio culturale del Municipio XIV, un luogo al servizio della cultura, delle persone e della democrazia. Rigenerare spazi e trasformarli in luoghi di vita fa parte della nostra idea di sviluppo del territorio. Un passo alla volta, quartiere per quartiere” - ha detto a margine dell’inaugurazione il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta.

“Un luogo di democrazia” - per Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale. “È un primo passo importante che si inserisce nel processo di rigenerazione del compendio del Santa Maria della Pietà a cui Roma Capitale sta contribuendo con il finanziamento straordinario del PNRR: 50 milioni di euro per il Piano Urbano Integrato grazie a cui saranno realizzati luoghi per attività sociali, ricreative e culturali. Un impegno che porterà, inoltre, - ha ricordato l’assessore - alla riqualificazione del parco monumentale, che trasformerà il Santa Maria della Pietà in una straordinaria oasi verde con percorsi ciclopedonali e ginnici, aree pedonalizzate a disposizione di tutto il quadrante, e alla riqualificazione delle aree esterne a partire dal superamento del villaggio della solidarietà Lombroso".

Il Santa Maria della Pietà da restituire alla collettività

"L’apertura dello spazio polifunzionale nel Santa Maria della Pietà è un primo passo per restituire alla cittadinanza l'intero padiglione 31 con vocazione ad attività culturali e istituzionali. Tale esito - sia quello odierno che quello atteso nel prossimo futuro - è tanto più importante in quanto conseguito in un territorio che soffre di mancanza di spazi culturali adeguati alla sua estensione e popolazione. Non solo nel Municipio XIV ma anche in altre parti del quadrante nord ovest mancano biblioteche, cinema e teatri" - il commento dell'assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci. "Siamo all’inizio di un percorso che vedrà anche la nascita di una biblioteca, di un centro culturale e di spazi di co-working, che avrà bisogno di una sinergia costante tra istituzioni e corpi intermedi, per dare spazi e strumenti adeguati ai percorsi di impegno e cittadinanza. Il Santa Maria della Pietà - ha concluso - va restituito alla collettività nelle sue potenzialità reali e come emblema della rinascita del territorio".