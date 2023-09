C'è da riqualificare una strada, 47 pini sono di troppo. Scoppia la protesta ad Ottavia

Un tempo 128, oggi 47 e domani chissà. È poco chiaro il destino dei 47 pini rimasti in via Camilla Ravera. E questo preoccupa cittadini, associazioni e comitati. Il motivo di questo eventuale ulteriore abbattimento degli alberi deriva da lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della via; quindi rifacimento del manto stradale, messa in sicurezza dei marciapiedi, realizzazione di nuovi marciapiedi e aiuole. Per interferenza a questi lavori è stato richiesto dal muncipio XIV un nullaosta per eliminare le essenze arboree.

I cittadini con comitati e associazioni però non ci stanno. Una delegazione di comitati di quartiere tra cui il comitato del quartiere Ottavia e il comitato Villa Glori in difesa dei pini di Roma ha incontrato ieri in municipio Stefania Portaro, assessora all'ambiente del 14esimo municipio.

"Il progetto proposto - spiega Jacopa Stinchelli del Comitato Villa Glori in difesa dei pini di Roma - illustra un piano di riqualificazione che non prevede abbattimento dei pini. Le perizie effettuate indicano che questi alberi sono sani. L'idea è di trasformare via Camilla Ravera in una zona verde, quindi riqualificarla riportandola a quel che era: un luogo verde e pedonale. Non c'è bisogno di scavare, mettere cemento o asfalto. Si tratta di un progetto a zero emissioni, con fioriere e senza passaggio di automobili." continua Stinchelli. "Il nostro auspicio è che l'assessora dia la priorità al verde urbano, non abbiamo bisogno di ulteriore cemento. Ma ci vuole volontà politica" conclude. La risposta da parte del municipio è collaborativa stando a quanto risposto alla delegazione presente. Tuttavia la concretizzazione della proposta è stata rimandata ad un'assemblea prossima, con data da precisarsi.

"Il nostro unico obiettivo è quello di scongiurare l'abbattimento inutile ed economicamente dannoso di oltre 40 pini sani. In passato si sono verificate più volte situazioni analoghe in cui, per colpa di eccessive semplificazioni o approcci approssimativi al tema, il territorio comunale è stato drasticamente trasformato.Vogliamo anzitutto fare chiarezza sull'iter seguito fino ad ora" spiega Camilla Bargione, capogruppo di Azione in municipio.

Intanto, per discutere la questione, venerdì si riunirà la commissione controllo, garanzia e trasparenza alla presenza di Domenico Naso, presidente della commissione, l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Strazzera, l'assessora all'ambiente Stefania Portaro, la direzione tecnica, il dipartimento tutela ambientale del Comune di Roma e le associazioni dei quartieri Ottavia, Casal del Marmo, il Circolo Ecoidea Legambiente, l'associazione Il mio amico albero, il Comitato Villa Glori.