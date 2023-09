I pendolari di Roma nord che attendono il treno tra feci e bivacchi 

“Non se ne può più di questa situazione, è un vero schifo ed uno sfregio a chi ogni giorno si ritrova impantanato tra sporcizia vomitevole e cattivo odore”. E’ questo lo sfogo di una dei pendolari della Roma-Viterbo, la Fl3 che corre lungo l’asse Cassia.

Stazione La Giustiniana tra feci e bivacchi

Per chi attende il treno sulle banchine della stazione La Giustiniana lo scenario quotidiano è da brividi e voltastomaco. In terra feci umane e fazzoletti di carta sporchi, i muri trasformati in orinatoi. In un angolo c’è anche il giaciglio di chi, disperato, ha trovato riparo per la notte a due passi dai binari.

“Questa è una piaga che vivono tutte le stazioni di Roma nord, ma a La Giustiniana la situazione è drammatica”, si sfoga un altro habitué della linea che congiunge Viterbo con Roma Ostiense passando per Capranica. “Siamo preda dei bivacchi, queste persone che più volte sono già state sgomberate ma che puntualmente tornano qui, vanno aiutate. E’ un’emergenza sociale oltre che una questione di decoro per la stazione e di rispetto per chi la frequenta”. Gli inservienti fanno quel che possono.

E c’è chi chiede maggior attenzione anche per la stazione di Ipogeo degli Ottavi. “Mi è più volte capitato di prendere l’ascensore ed era evidente che qualcuno ci avesse fatto la pipì dentro”, racconta sconsolato un utente. Sulle pareti murales e tag, anche le biglietterie elettroniche sono vandalizzate.