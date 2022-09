Così il municipio vuole liberare Ottavia e Palmarola dal traffico

Un parcheggio alle spalle degli edifici scolastici per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici in particolare negli orari di punta. Il tutto in attesa delle opere relative alla mobilità dolce. E’ questo il progetto del Municipio XIV per il quadrante di Ottavia Palmarola, indicato come prioritario nel programma di rigenerazione urbana che dovrà portare alla realizzazione del modello di “città di prossimità”.

La città dei 15 minuti

La Giunta Capitolina ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione degli interventi pilota che contribuiranno alla costruzione dell’idea della “città dei 15 minuti”, uno dei pilastri del programma elettorale del sindaco Gualtieri. Quindici masterplan, con la fase di realizzazione delle opere che il Campidoglio promette di avviare “entro il 2023”, che prevedono un budget di 1,5 milioni di euro per ogni Municipio.

Il progetto per Ottavia Palmarola

Il Quattordicesimo punta per adesso su uno dei quadranti più congestionati del territorio. Si perchè la via Casal del Marmo nelle ore di punta, vista la presenza massiccia di strutture scolastiche, attività commerciali, servizi e supermercati, è un vero e proprio calvario per gli automobilisti. Una strada tanto nevralgica quanto caotica. Così il Municipio XIV vuole cambiare e provare a migliorare quell’arteria di penetrazione tra le più trafficate dell'area.

Così il municipio vuole liberare Palmarola dal traffico

L’obiettivo, è scritto nero su bianco nel progetto presentato, è quello di “trasformare l’ambito in una centralità locale lungo via di Casal del Marmo, con scuole, verde, uffici, spazi sociali e culturali collegati da una mobilità pedonale completamente priva di barriere architettoniche e dotati di una maggiore disponibilità di aree a parcheggio”.

La fase 2 del progetto

Gli obiettivi sono stati indicati. La prossima fase del programma prevede la redazione di un Masterplan per la riqualificazione degli ambiti selezionati finalizzato a individuare le soluzioni progettuali. Dopo l’approvazione del Masterplan saranno individuati un primo gruppo di interventi che saranno realizzati nel corso del 2023 (per un totale di 22,5 milioni di euro) e un secondo gruppo per i quali è previsto il ricorso a concorsi di progettazione. Ottavia e Palmarola attendono di essere liberate dal traffico.