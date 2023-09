Ottavia, il Municipio rassicura sul destino dei 47 pini di via Camilla Ravera

Sono 47 i pini che hanno mobilitato la cittadinanza, i comitati e le associazioni di Ottavia. Ieri l'incontro tra Domenico Naso, presidente della Commissione Controllo, Garanzia, Trasparenza, Stefania Portaro, assessora all'Ambiente e Giuseppe Strazzera, assessore ai Lavori Pubblici e diversi comitati e associazioni in difesa degli alberi, ha approfondito la questione dopo un primo incontro di lunedì scorso.

Nella riunione di lunedì, Portaro aveva incontrato una delegazione di comitati che proponevano di riqualificare via Camilla Ravera, dove sono i 47 alberi, pedonalizzandola. Così facendo si potrebbero evitare scavi, abbattimenti e lavori di cementificazione che potrebbero urtare la stabilità delle piante.

Riqualificare pedonalizzando è una proposta che verrà valutata ma i lavori già predisposti si faranno. Si tratta di lavori di smaltimento della acque meteoriche, le cosiddette acque bianche. Dopo i lavori si può pensare di dare nuova linfa all'area.

"Gli alberi sono sani finché non scavi 25/40 centimetri. Dopo uno scavo del genere la stabilità strutturale di un pino può essere compromessa. In quel caso ci sarà un agronomo che valuterà albero per albero, il suo stato di salute. Se l'albero mostra stabilità verrà mantenuto, altrimenti verrà sostituito con abbattimento e ripiantumazione nello aree limitrofe, come ci aveva prescritto il Dipartimento Ambiente che è l'unico ente competente per le alberature verticali." dichiara Giuseppe Strazzera, assessore ai Lavori Pubblici.

"Il nostro municipio - continua Strazzera - con una risoluzione votata all'unanimità, proprio in quella zona, ha stabilito che una fetta del vecchio piano di zona che compone tutto l'abitato non sia più edificabile ma che ne venga tramutata la destinazione in area verde e servizi. La pedonalizzazione va valutata considerando alcune variabili come la garanzia dei passi carrabili, la presenza dell'asilo a cui va garantito l'accesso. Verrà realizzata qualora ci siano le condizioni possibili, quindi alternative di viabilità. Quindi abbiamo accolto la proposta che valuteremo insieme ad un ufficio tecnico".

La proposta verrà poi ridiscussa ad una nuova Assemblea e incontro con le associazioni.