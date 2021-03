Ottavia, nel parco “salvato” dai volontari arriva Raggi: inaugurata nuova area ludica

Una nuova area ludica per il Parco Ipogeo degli Ottavi, l’area “salvata” dai volontari e resa un piccolo gioiello del quartiere. Si perchè il terreno di via Gallicano del Lazio fino a una decina di anni fa era solo una buca con materiali di risulta, poi sono arrivati Vincenzo La Manna, Salvatore Spinosa, Giuseppe Gatti e Umberto Pellegrini a renderlo “il parco giochi più bello di Roma” - disse loro la sindaca Virginia Raggi, li in visita da residente del quartiere.

A Ottavia il parco giochi "più bello di Roma"

Presenza costante, manutenzione e cura. Al Parco Ipogeo degli Ottavi pensano da sempre i volontari e l’associazione Progetto Marco, onlus impegnata nel finanziamento e progetto di scuole, ospedali, pozzi che sorgono in Africa, che ha adottato l’area.

Nei giorni scorsi la conclusione dei lavori e l’inaugurazione della nuova area ludica. C’era anche Raggi, questa volta in veste di sindaco di Roma. “Quella che voglio raccontarvi è una bella storia di amore per Roma, la nostra città. Voglio parlarvi di Salvatore, Vincenzo, Iacopo, Giuseppe e Umberto: da anni questi signori si prendono cura del Parco Ipogeo degli Ottavi, un piccolo gioiello nella borgata di Ottavia, nel Municipio XIV. Si tratta di un luogo a me caro, perché si trova nella zona in cui vivo. È dove portavo spesso mio figlio, quando era piccolo. È dove sono tornata, con lui e mio marito, lo scorso weekend. Insieme a noi c'erano anche i cittadini che ogni giorno si prendono cura del parco.Pensate: un tempo quest’area era abbandonata, ma i volontari del quartiere e l’associazione Progetto Marco l’hanno resa di nuovo viva” - ha raccontato Raggi in un post su Facebook. I lavori nell’area giochi sono stati effettuati grazie all'appalto da un milione di euro dedicato alle aree ludiche della città. “Quando le Istituzioni e i cittadini collaborano per prendersi cura dei quartieri, i risultati si vedono e sono ancora più importanti”.

Il giardino "salvato" dai volontari

Ai volontari il Diploma di adozione del parco giochi di Ottavia. “Il Progetto Marco è molto impegnato anche nel territorio con obiettivi solidali che coinvolgono molte famiglie con bambini. I bambini hanno bisogno di attenzioni specialmente in questi giorni difficili” - il commento della onlus che ha ringraziato quanti, oltre a loro, contribuiscono al mantenimento di quel parco giochi che li rivendicano sempre “come il più bello di Roma”.