Ottavia: ultimo appuntamento col festival di musica e arte del municipio XIV

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 21:00 presso il Parco delle Palme di Ottavia si terrà l’appuntamento di chiusura del minifestival diffuso di arte, musica, libri e teatro del municipio XIV.

Il festival ha girato per tutto il municipio affrontando tematiche diverse in ogni quartiere da Primavalle contro la violenza sulle donne, a piazza Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario con la tutela dello sport e del turismo nel territorio fino all’appuntamento di Ottavia con il tema del cyberbullismo e l’Intelligenza Artificiale.

Qui un open mic “diVERSI” aperto agli artisti di Libri & Spritz e non solo, sulle note speciali del Trio MC2 e del coro gospel The Voices of Freedom con Giusi Cataldo madrina della serata che presenterà l’intera manifestazione.

Sabato 30 invece sarà la volta Simon and the stars con le sue anticipazioni sui segni per il nuovo anno 2024. Saranno presenti anche Rebecca Orlandi, le ragazze di Lunatika Factory – Circe, Alice Giorgi e Marta La Noce, a seguire il country romano di Daniele Marini. Non mancherà il contributo alla tradizione musicale romana con Lorenza Bohuny e Maurizio Carlini, per concludere sulle note incantate del flauto del maestro Fugà e della chitarra di Roberto Pentassuglia, che ci accompagneranno verso un capodanno all’insegna dell’arte e della bellezza per tutti.