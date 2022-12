Stop alla sosta selvaggia davanti alla clinica privata: così a Ottavia non si bloccherà più l'autobus

Liberare la strada dalla sosta selvaggia e permettere al quartiere di avere un servizio di trasporto pubblico efficiente e puntuale come ormai non accadeva più da tempo. E’ con questo scopo che il Municipio XIV è intervenuto su via della Lucchina, nel cuore di Ottavia.

Stop alla sosta selvaggia su via della Lucchina

Una semplice installazione di parapedonali per evitare che le automobili di chi si reca nella nota clinica privata della zona possano essere lasciate lungo la via stretta e molto trafficata. Si perché con le vetture posteggiate ai lati li i bus in transito hanno sempre fatto fatica a passare rimanendo incastrati tra le auto con buona pace di chi li aspettava, orologio alla mano, alle fermate successive.

“Da oggi non si bloccherà più l’autobus a Via della Lucchina a Ottavia. Stiamo installando dei nuovi parapedonali per evitare la sosta selvaggia davanti la Clinica Salus” - ha annunciato il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta. Non il primo intervento del genere. “La stessa cosa - ricorda il minisindaco - abbiamo fatto negli scorsi mesi a via della Palmarola Nuova all’incrocio con via Cusano Milanino e da quel giorno non si è più bloccato l’autobus. Abbiamo risolto due problemi che erano fermi lì da quando ero bambino. Prendersi cura del territorio vuol dire anche questo: fare attenzione alle piccole cose”.

Il progetto su via Casal del Marmo

E sempre per ostacolare la sosta selvaggia e liberare il quadrante di Ottavia-Palmarola dal traffico su via Casal del Marmo si attende l’avvio dei lavori del progetto che il Municipio XIV ha indicato al Campidoglio come prioritario nel programma di rigenerazione urbana che dovrà portare alla realizzazione del modello di “città dei 15 minuti”, ossia di prossimità. Nello specifico previsto un parcheggio alle spalle degli edifici scolastici per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici in particolare negli orari di punta. Il tutto in attesa delle opere relative alla mobilità dolce. “Un passo alla volta, quartiere per quartiere” - ha sottolineato Della Porta.