Ottavia, 900mila euro per rifare via Ravera: è li che passerà la ciclabile del quartiere

Sì alla manutenzione straordinaria via Camilla Ravera, nel cuore di Ottavia. Con una delibera di Giunta il Municipio XIV ha approvato il progetto per riqualificare l’intera arteria e le aree adiacenti.

Ottavia, 900mila euro per via Camilla Ravera

“La via, fortemente danneggiata, dopo la recente messa in sicurezza da parte della Ditta incaricata della manutenzione stradale municipale, sarà oggetto di una completa ristrutturazione con lavori di importo pari a € 900.000,00” - hanno fatto sapere dagli uffici del Santa Maria della Pietà.

L’intervento interesserà l’intero tracciato e le sue pertinenze pedonali e a verde "che ad oggi oltre a presentare importanti criticità sia strutturali che funzionali dovute alle radici dei pini presenti che hanno pericolosamente compromesso la sede viaria, è caratterizzata da uno spazio in forte grado di abbandono e degrado”.

Lavori nel cuore di Ottavia: strada, muretti e verde

Una strada da rimettere completamente a nuovo, il cantiere prevede: la rimozione di alcune essenze arboree pericolose per la viabilità, il decespugliamento delle aree a verde e la piantumazione di nuove essenze arboree caratterizzate da un apparato radicale idoneo alla piantumazione in prossimità della strada; la manutenzione dei muretti in tufo che costituiscono le aiuole e della pavimentazione in masselli di calcestruzzo dei marciapiedi e delle aree pedonali; il ripristino di tratti del collettore principale e nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche su alcuni tratti; la ricostruzione del pacchetto stradale secondo due diverse tipologie (identificate negli elaborati grafici): una prima sezione costituita da fondazione, strato di base, strato di collegamento e tappeto di usura; la seconda sezione con strato di collegamento e tappeto di usura.

“L’intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza strutturale e funzionale della via, ma si integra anche con la realizzazione della bike lane che ricuce tutto il quartiere collegandolo alla vicina stazione Fl3” - sottolinea la Giunta del XIV.

Ottavia, la periferia attende due piste ciclabili

Si perchè è proprio su via Camilla Ravera che passerà uno dei percorsi ciclabili in arrivo nel pieno di Ottavia: il primo da stazione Ipogeo degli Ottavi a viale Esperia Sperani, l’altro da via Camilla Ravera a via Vivi Gioi. Due percorsi nel verde che toccano i punti di maggior interesse del quartiere, come la stazione ferroviaria, le scuole e il centro commerciale Gulliver, dove c’è anche il cinema di zona. “Il tutto al fine di ridare uno spazio di qualità per la fruizione ciclopedonale, aumentando i luoghi di aggregazione a disposizione della collettività”.