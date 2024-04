Un nuovo spazio culturale per i cittadini di Ottavia e Palmarola

In via Casal del Marmo nascerà un nuovo spazio polivalente per attività socio-culturali. Lo spazio individuato è quello di un’ex abitazione abbandonata nei pressi della scuola Neruda e rientra in un progetto più ampio del municipio XIV per regalare ai cittadini dei quartieri di Ottavia e Palmarola uno spazio di aggregazione e una vera piazza pubblica dedicata alla cultura.

Nei parcheggi della Scuola Neruda, dove sono presenti i plessi dell’elementare e della media, infatti la giunta Della Porta ha allestito un percorso parapedonale che collega i due istituti e sempre lì si tiene in estate il Cous Cous Festival (che ad agosto 2024 giungerà alla sua terza edizione, ndr) l’evento di inclusione e cultura dedicato alle nuove generazioni che anima la periferia Nord Ovest di Roma.

Il municipio ha già effettuato la bonifica interna ed esterna dell’area e presentato il progetto di riqualificazione dell’immobile (che apparteneva all’ex custode della scuola, ndr) che non sarà una vera e propria biblioteca, ed è in attesa dei fondi necessari dal Campidoglio per la realizzazione della sala. L’auspicio dei cittadini entusiasti è che si realizzi entro il 2024.

"Quest’anno, per il terzo anno consecutivo, con il Festival giovanile Cous Cous vogliamo dimostrare che il parcheggio delle due scuole può trasformarsi in quella piazza comune che i cittadini di Ottavia e Palmarola non hanno mai avuto" - commenta il presidente del municipio XIV Marco Della Porta che aggiunge - “ora siamo in attesa dei fondi dal Comune per realizzare questo nuovo spazio culturale che potrà arricchire il nostro progetto già iniziato lo scorso anno con il nuovo percorso parapedonale protetto che collega le due scuole”.