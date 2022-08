Vandali scatenati ad Ottavia, distrutto un asilo nido

Un atto ignobile ed inconcepibile. L’asilo nido “I Tesori di Gulliver” ad Ottavia è stato completamente vandalizzato nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 agosto. Chi ha deciso di compiere questo gesto ha lasciato dietro di sé un’ondata di distruzione che potrebbe compromettere la riapertura della scuola a settembre. Non ci sono, però, solo i danni materiali. Un gesto del genere lascia nella comunità un forte senso di vuoto, simile a quello che hanno gli autori, o l’autore, di questo gesto.

Ignoti si sono introdotti nell’edificio, pronto ad accogliere a breve bambini e bambine, scatenando il finimondo, una furia distruttiva che non ha risparmiato praticamente niente di quello che si trova all’interno dei locali. Un gesto che nessuno riesce a spiegarsi, perpetrato contro un servizio pubblico essenziale.

L’amara sorpresa

Lo spettacolo che si è trovato di fronte chi ha scoperto quanto accaduto è deprimente. I lettini per far dormire i piccoli sono stati completamente imbrattati di colori a tempera, gli stessi usati dalle maestre per far fare ai frequentanti dei lavori. Sono stati imbrattati i muri, le finestre ed i fasciatoi, alcuni dei quali sono stati anche distrutti. Con i taglierini sono stati tranciati i materassi e rovinati i pc della scuola. Un vero e proprio raid durante il quale sono stati svuotati anche sacchi di sabbia nei locali e lungo i corridoi. I vandali non si sono “limitati” a questo. Hanno infatti pensato bene di distruggere anche i disegni ed i lavori svolti dagli alunni lo scorso anno scolastico, rovinando altresì le foto delle classi che, nel corso degli anni, hanno popolato il nido.

Nella mattinata di oggi, 23 agosto, erano previste delle azioni di pulizia del verde e dei locali del nido. Sono stati proprio gli addetti alle pulizie a scoprire quanto accaduto e ad avvertire il presidente del XIV Municipio, Marco Della Porta: "La nostra direzione socioeducativa sporgerà denuncia ed è già in contatto con il comando dei carabinieri di Ottavia – afferma Della Porta a RomaToday – stiamo verificando l’entità dei danni, per ora è difficile fare una stima complessiva. Il nido doveva riaprire il primo settembre, proveremo a fare una corsa contro il tempo per permettere alle famiglie ed ai bambini di usufruire di questo servizio pubblico essenziale”.



Quanto accaduto non ha causato solo danni materiali: “È un atto privo di ogni senso – riprende il presidente - attaccare e causare danni verso quello che è un servizio pubblico è inconcepibile. Si danneggiano bambini, insegnanti, educatrici, famiglie e tutto il quartiere. Non ne capisco il senso. Questi episodi ci devono far riflettere sull’importanza del bene comune che è il vero collante della nostra comunità. Ora servirà uno sforzo straordinario per fare in modo che il nido possa riaprire per il primo Settembre ma, al momento, non possiamo dare tempistiche certe”.